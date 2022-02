Horizon Forbidden West, c'è un problema con l'upgrade gratis PS4-PS5

Il trucchetto per risparmiare 10 euro sull'acquisto di Horizon Forbidden West per PS5 consiste nel prenotare o acquistare la versione PS4 e poi effettuare l'upgrade gratuito. Pare però ci sia un limite che costringerà i giocatori ad avere un po' di pazienza: in questo caso il pre-load non è disponibile, quindi è necessario che il gioco venga sbloccato, domani 18 febbraio alle ore 7, e solo dopo si potrà procedere al download della versione PlayStation 5.

Horizon Forbidden West: il perché del fastidioso limite dell'upgrade gratuito da PS4 a PS5

Non si tratta obiettivamente di un problema grave, ma solo di un esercizio di pazienza che magari non permetterà di giocare subito al titolo in uscita e dover attendere 2-3 ore di download a patto ovviamente che si abbia una buona connessione. A fornire spiegazioni sulle motivazioni in merito ci pensa direttamente il supporto PlayStation su Twitter che, in risposta ad un fan, spiega che la versione PS5 fa parte di un download separato e dunque il pre-load sarebbe relativo soltanto alla versione PS4.

Solo una volta che il gioco sarà disponibile quindi, ripetiamo, domani 18 febbraio, si abiliterà l'opzione per effettuare l'upgrade della versione PS5 e quindi scaricare Horizon Forbidden West anche per console di ultima generazione. Bisogna fare attenzione a quale delle due edizioni eseguirete: le etichette “PS4” e “PS5” dovrebbero essere abbastanza evidenti per non cadere in errore.

Ovviamente, non è necessario scaricare anche il gioco su PlayStation 4 e se lo avete fatto per errore potete pure cancellarlo per risparmiare spazio sul vostro SSD. Qualche ora di download e potrete godervi la nuova avventura di Aloy in tutto il suo splendore per next-gen ma, tutto sommato, si difende bene anche su PS4.