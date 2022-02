Horizon Forbidden West PS4 vs PS5, il confronto VIDEO

Esaurita la curiosità sulle recensioni più che positive, l'attenzione adesso si sposta sull'inevitabile e atteso confronto tra le versioni PS4 e PS5 di Horizon Forbidden West. Allo scadere dell'embargo, il portale IGN.com ha pubblicato un interessante filmato, accompagnato da una lunga analisi, che ci spiega come il gioco si comporta su ognuna delle console in cui viene eseguito.

Horizon Forbidden West: il confronto tra PS4, PS4 Pro e PS5

Dando per scontato che la versione PlayStation 5 sia ovviamente quella migliore del pacchetto, fa piacere sapere che Horizon Forbidden West offre ottimi risultati anche su PS4 Pro e PS4 base. Partendo da quest'ultima, la risoluzione massima raggiunta è di 1080p, variabile a seconda del contesto: in certi casi può arrivare anche a 900p. Il livello di dettaglio è soddisfacente e permette di godere di un open world ricco, variegato e bello da vedere. Le performance puntano ai 30 fps fissi.

Le cose migliorano ovviamente su PS4 Pro: se lo giocherete sulla console mid-gen potrete godere di un titolo che alza l'asticella della risoluzione massima fino ai 1800p, con un output finale nitido e molto pulito. In generale, il titolo risulta più dettagliato e ricco rispetto la PS4 base, segno che il “miracolo” è probabilmente stato fatto proprio con quest'ultima console. Anche su PlayStation 4 Pro, comunque, le performance restano fisse a 30 FPS.

Passiamo quindi alla versione principale: Horizon Forbidden West su PS5 è una bella dimostrazione delle capacità della console nonostante la natura di cross-gen. In questo caso, è possibile optare per due differenti modalità grafiche: la prima predilige la risoluzione in 4K nativo con prestazioni a 30 FPS, con un livello di dettaglio strepitoso, quasi da CGI. La seconda, ovviamente, guarda invece alle prestazioni: risoluzione checkerboard a 1800p, ma 60 FPS granitici per un risultato finale fluido bello da vedere, quanto da giocare.

Nel complesso, dunque, Horizon Forbidden West pare punterà a soddisfarvi su ognuna delle console in cui stavate pensando di giocarlo. È chiaro che le migliori prestazioni sono garantite da PS5 e PS4 Pro, ma se possedete una PS4 Slim o Fat non vi troverete di certo dinnanzi a un gioco inguardabile. Tutt'altro!