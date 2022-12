Honor X9a spunta in rete prima del debutto ufficiale

Honor X9a si mostra online prima del debutto ufficiale; le sue caratteristiche tecniche sono visibili sul portale di benchmarking Geekbench, ma cosa sappiamo del dispositivo? Cerchiamo di fare il punto della situazione insieme.

Come molti di voi sapranno, l’ex sub brand di casa Huawei sta per svelare un nuovo mediogamma in alcuni mercati selezionati; si chiamerà Honor X9a e arriverà molto presto in Malesia… e non solo. Dall’account Twitter del marchio abbiamo appreso quale sarà il suo design e la sua estetica completa. Pare che il telefono sia il rebrand dell’Honor X40 uscito in Cina pochi mesi or sono. Ora il device approda su Geekbench5 con un nuovo moniker (X9a) e un numero di modello RMO-NX1. Il sito ci mostra quali saranno le specifiche del terminale.

Honor X9a: la presunta scheda tecnica

Sicuramente lo smartphone vanterà una CPU che ha il numero di modello SM6375. Questo corrisponde al processore Snapdragon 695 di Qualcomm, un chip a sei core con frequenza massima di 1,80 GHz. Non di meno, disporrà di 8 GB di memoria RAM interna e del sistema operativo Android 12 con skin MagicUI al seguito. I risultati del test sono davvero eccellenti; si parla di 669 punti e 1930 nei test single e multi core. Per il resto, sarà identico all’Honor X40.

Fra le altre cose ci aspettiamo di vedere uno schermo curvo OLED super resistente con foro posto al centro del dispositivo per la sefleicam. Posteriormente vedremo un anello circolare con le ottiche all’interno. La risoluzione del display dovrebbe essere FullHD+ su un’unità da 6,67 pollici. Non mancherà il refresh rate da 120 Hz. Infine, troveremo una batteria da 5100 mAh con fast charge da 44W e main camera da 50 Mpx con un’altra ottica da 2 Mpx. Anteriormente vedremo la selfiecam da 2 Mega.

