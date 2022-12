Honor X9a: nuovo mediogamma BELLISSIMO per tutti i mercati

In queste ore è emerso il teaser trailer del nuovo midrange Honor X9a, un device molto intrigante prossimo al debutto su scala internazionale. Potrebbe essere la versione ribrandizzata di un altro prodotto pensata però per il mercato internazionale.

L’ex sub brand di Huawei ha iniziato a pubblicizzare un nuovo device molto interessante sui suoi account social. Dai primi teaser scopriamo quale sarà il suo design e bisogna ammettere che sembra essere molto bello. Dalle informazioni emerse scopriamo che si tratta del rebrand di un prodotto già commercializzato in Cina da tempo. Intanto, se volete fare una buona offerta, vi segnaliamo Honor X7 a soli 169,90€ su Amazon.

Il marchio vende già Honor X9 e X9 5G in Malesia: si tratta di due midrange con Snapdragon 680 e 695 sotto la scocca, display curvo e modulo fotografico a forma di cerchio sulla back cover.

“So impressive! Can't imagine that the curved screen can be so tough”, as said by HONOR Xperience Officer

Check out the result of the quality test #HONOR #HONORX9a pic.twitter.com/F6noD9PDfu

— HONOR MY (@HonorMalaysia) December 2, 2022