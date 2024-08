HONOR X8b: impossibile non volerlo a questo prezzo (-19%)

L’HONOR X8b è lo smartphone che unisce potenza e design all’avanguardia in un dispositivo che cattura l’attenzione. Con uno sconto del 19% su Amazon, questa è l’occasione perfetta per portare a casa un dispositivo che promette di rivoluzionare la tua esperienza quotidiana. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 219,90 euro, anziché 269,90 euro.

HONOR X8b: le scorte a disposizione sono davvero poche

La fotocamera posteriore da 108MP dell’HONOR X8b è progettata per catturare ogni singolo dettaglio, trasformando i momenti ordinari in ricordi straordinari. Che tu stia fotografando un tramonto mozzafiato o un ritratto intimo, la qualità dell’immagine ti lascerà senza parole. Inoltre, la fotocamera frontale da 50MP, dotata di interruttore automatico FOV e luce per i selfie, è perfetta per realizzare autoritratti impeccabili, esaltando ogni dettaglio, dal sorriso agli occhi.

Il design ultrasottile da 6,78 mm e il peso di soli 166g rendono l’HONOR X8b incredibilmente maneggevole. La finitura in pelle, abbinata al colore verde glamour, conferisce un tocco di eleganza retrò che non passa inosservato. Questo smartphone non è solo un dispositivo tecnologico, ma un vero e proprio accessorio di stile che esprime personalità e raffinatezza.

Sotto la scocca, l’HONOR X8b è altrettanto impressionante. Con una capacità di archiviazione di 256GB e l’HONOR RAM Turbo che simula un’esperienza di memoria da 16GB, è in grado di mantenere attive fino a 30 app contemporaneamente, garantendo una fluidità operativa senza paragoni. Non importa quante attività stai gestendo, questo smartphone ti permette di farlo senza rallentamenti.

Il display AMOLED da 6,7 pollici, con luminosità di picco di 2000 nit, offre un’esperienza visiva che si adatta perfettamente alle tue esigenze. Con la regolazione della luminosità a 4096 livelli e modalità avanzate come il Circadian Night Display e la modalità E-book, il comfort per gli occhi è garantito, anche durante le sessioni di utilizzo prolungate.

Acquistando l’HONOR X8b, troverai nella confezione anche un cavo Type-C e una guida rapida. Tuttavia, per sfruttare appieno le sue potenzialità, considera l’acquisto separato dell’HONOR SuperCharge 35W. Non perdere l’opportunità di ottenere questo dispositivo innovativo a un prezzo imperdibile di soli 219,90 euro.