Honor X8B, il prezzo è giusto: oggi è in offerta su Amazon a meno di 200€

L‘Honor X8b è attualmente disponibile su Amazon a 199,90€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 269,90 €. Questo smartphone di fascia media offre una serie di caratteristiche interessanti che lo rendono un’ottima opzione per chi cerca un dispositivo equilibrato tra prezzo e prestazioni.

Il design del Honor X8b è moderno e attraente, con una costruzione sottile e una finitura in finta pelle che aggiunge un tocco di eleganza. Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una risoluzione FHD+ (2412 x 1080 pixel) e una luminosità di picco di 2000 nits, garantendo una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

In termini di prestazioni, il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, supportato da 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, offrendo spazio sufficiente per app, foto e video. La batteria da 4500 mAh garantisce una buona autonomia, permettendo di utilizzare il telefono per circa un giorno e mezzo con un uso normale. Il supporto per la ricarica rapida a 35W consente di ricaricare il dispositivo rapidamente, passando dallo 0 al 65% in circa 30 minuti: non è affatto male.

Il comparto fotografico è ottimo per un telefono in questo segmento del mercato: troviamo una fotocamera principale da 108 MP che utilizza la tecnologia di pixel binning per migliorare la qualità delle immagini in varie condizioni di luce. La fotocamera ultra grandangolare da 5 MP e la macro da 2 MP completano la configurazione posteriore. La fotocamera frontale da ben 50 MP è dotata di un LED flash dedicato, permettendo di scattare ottimi selfie anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Insomma, stiamo parlando di uno dei migliori smartphone Android sotto i 200€ che tu possa acquistare oggi: non perdere questa offerta e acquistalo subito.