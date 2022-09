Honor X40 sarà BELLISSIMO: ecco il suo design

In queste ore scopriamo quale sarà l’estetica del nuovo Honor X40, un midrange del colosso cinese prossimo al debutto su scala asiatica e internazionale. Inoltre, sono state confermate le specifiche tecniche del suo display.

Come ribadito poche ore fa, la società ha confermato che lancerà Honor X40 in terra natale nei giorni a venire, precisamente il 15 settembre. Questo device sarà un prodotto avente un focus particolare sull’estetica e infatti possiamo notare già dal teaser che sarà bellissimo.

Inoltre, un noto tipster online ha appena condiviso alcuni render speciali che stuzzicano la fantasia dei fan. Il design è stato rivelato in tutto il suo splendore insieme ad alcune specifiche tecniche.

Honor X40: svelato il suo design ufficiale

Come detto, Honor X40 sarà annunciato il 15 settembre; scopriamo, dal teaser ufficiale, che ci sarà uno schermo OLED con foro per la selfiecam al seguito. Non mancherà il supporto alla profondità di colore a 10 bit. Inoltre, potrebbe esserci anche un blaster IR e un microfono ausiliario sul frame superiore.

Inoltre, il Digital Chat Station ha mostrato in queste immagini (non in altissima risoluzione) il retro del telefono e possiamo notare il gigantesco anello posto intorno al modulo fotografico. Si osservano anche i pulsanti sul frame laterale destro.

Il grande modulo fotografico dispone di due fotocamere e di una torcia a LED; ad oggi non si hanno notizie delle specifiche della fotocamera. Inoltre, il tipster Digital Chat Station ha condiviso altri dettagli sul display del gadget in questione.

Avrà uno schermo OLED da 6,8 pollici prodotto da un OEM cinese e sarà curvo su tutti e quattro i lati; non mancherà il supporto per l’attenuazione PWM ad alta frequenza, alla gamma colori DCI-P3 al 100% e la luminosità di picco dovrebbe essere di 800 nit. Il terminale arriverà insieme ad un’iterazione Max con schermo LCD, dual camera e fast charge da 40W

Se volete un buon dispositivo del marchio cinese vi consigliamo Honor X8 4G a soli 234,02€ con spedizione gratuita al posto di 259,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.