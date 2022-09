Honor X40: i nuovi midrange stanno per arrivare (in Cina)

Ci siamo: i nuovi smartphone di fascia media della gamma Honor X40 sono prossimi al debutto. Secondo le indiscrezioni apprendiamo che verranno presentati il 15 settembre in Cina.

Sappiamo infatti che la società vuole mantenere alta la leadership nel mercato locale domestico. Vuole prendere lo scettro nella classifica dei migliori produttori di telefonia mobile in terra natale. Per farlo sta lanciando moltissimi prodotti, uno più interessante dell’altro.

Honor X40: cosa sappiamo?

Con un poster, la società ha scoperto che gli smartphone della gamma saranno annunciati in Cina a partire dal 15 settembre. Il teaser poi, reca scritto “New Leap Level Benchmark” e sottolinea che saranno terminali dedicati alle prestazioni. Al momento non si sa nulla delle specifiche tecniche dei prodotti in questione; speriamo di conoscere maggiori dettagli nei giorni a venire.

Uno dei funzionari del brand, Jiang Hairong, ha aggiunto che ad oggi ci sono tantissimi utenti che hanno scelto un device della serie X di Honor. Non è un caso che la società stia investendo in questa gamma. Ha anche detto che presto lancerà un super smartphone Honor X che diventerà “una pietra miliare per nove anni”. Non sappiamo cosa significhi tutto ciò.

Tornando agli X40, si dice che i device presenteranno uno schermo OLED di BOE, godranno della fast charge da 40W e infine, potrebbe esserci una versione “Max”.

Nelle notizie correlate, la compagnia cinese ha lanciato ieri in Italia il nuovissimo midrange premium Honor X8 5G. Si tratta di un mediogamma davvero intrigante che costa 269,90€ e presenta il supporto alle reti di quinta generazione, il processore Snapdragon 480 Plus di Qualcomm, il solito design bellissimo e sottile che conosciamo bene e molto altro ancora. Se volete il modello con 4G invece, sappiate che è in sconto su Amazon a soli 228,00€ con spedizione gratuita.

