Honor X40 GT: un nuovo gaming phone di punta sta per arrivare

In queste ore è stato rilasciato il teaser poster relativo al nuovo Honor X40 GT, un’ammiraglia premium davvero unica che dovrebbe approdare in tutti i mercati nei mesi a venire.

Recentemente, l’ex sub brand di Huawei ha iniziato a stuzzicare la fantasia dei fan con l’arrivo del primo device da gioco con caratteristiche di punta. Si dovrebbe chiamare Honor X40 GT e dovrebbe divenire ufficiale fra meno di due settimane. Unitamente ai poster teaser, l’azienda ha anche mostrato alcune delle funzionalità di cui disporrà. Sarà un prodotto incentrato sulle performance.

Honor X40 GT: cosa sappiamo?

Dal poster scopriamo che questo smartphone disporrà di caratteristiche al top, ma l’azienda non rivela le specifiche precise. Dai rumors sappiamo che ci sarà però lo Snapdragon 888 4G sotto la scocca. Al centro del pannello poi, troveremo uno schermo con foro per la selfiecam. Ad oggi non ci è dato sapere se sarà un LCD o un OLED, ma le cornici saranno contenute su entrambi i lati. Il modulo fotografico dovrebbe esser stondato e all’interno dovremmo vedere ben tre ottiche e il flash LED. Leggiamo il logo “GT” sulla parte posteriore. Dovrebbe posizionarsi in cima alla famiglia X40, sopra il modello basico e l’X40i. Ne sapremo sicuramente di più nei giorni a venire.

Invece, nelle news correlate, sappiamo che Honor sta lavorando alla nuova serie di punta, la gamma Magic5. Questi dispositivi presenteranno il processore Snapdragon 8 Gen 2 e all’interno della serie troveremo il Magic 5 e il 5 Pro. Quando verranno annunciate queste ammiraglie? Non prima di marzo o aprile prossimo, a quanto pare.

Il nuovo pieghevole però, l’Honor Magic V2, potrebbe essere dietro l’angolo e dovrebbe godere dello Snapdragon 8+ Gen 1 e della skin Magic UI 7.0.

