Honor X40 GT: un nuovo midrange è in arrivo

Stando a quanto si apprende da un rapporto emerso in rete in queste ore, scopriamo che Honor X40 GT verrà distribuito in Cina nelle settimane a venire.

La compagnia cinese Honor ha di recente svelato i nuovi device della line-up X e con la serie X40 si appresta a sancire un nuovo standard nella fascia media. Ora scopriamo che ha intenzione di introdurre un nuovo modello di questa famiglia. Sarà un prodotto dedicato quasi esclusivamente alle prestazioni, come suggerisce il suffisso “GT”.

Honor X40 GT: cosa sappiamo?

Dal rapporto non si evincono molti dettagli. Potrebbe sì essere un telefono di fascia media e il suo numero di modello dovrebbe essere ADT-AN00. Il dispositivo è stato individuato sul portale per la certificazione 3C. Ad ogni modo, cosa sappiamo di lui?

Secondo le indiscrezioni, si dice che questo gadget molto particolare sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, da una batteria da 6000 mAh (perfetta per le alte performance) avente il supporto alla ricarica rapida via cavo da 66W. Anche lo schermo dovrebbe godere di un refresh rate elevatissimo, ma non ci è dato saperne di più. Che sia per caso, un gaming phone? È una nostra speculazione, vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

Quel che è certo è che dobbiamo attendere un annuncio ufficiale da parte dell’azienda. Anche qualche teaser, prossimamente in arrivo, ci aiuterà a far chiarezza. Considerato il moniker però, ci aspettiamo uno smartphone di fascia medio-alta.

Giusto per fare un confronto, Honor X40 è stato lanciato da diverso tempo. Presenta uno schermo OLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz e foro per la selfiecam. Ha un design molto elegante e sottile e presente il processore Snapdragon 695 di Qualcomm con una batteria da 5100 mAh con fast charge da 40W.

Se volete un midrange del marchio cinese, vi consigliamo Honor 70 a 767,78€.

