Honor X40 GT UFFICIALE: gaming phone con stile, ma non per noi

Finalmente ci siamo: dopo tante indiscrezioni, rumor e leaks, l’ex sub brand di Huawei ha appena lanciato il nuovo Honor X40 GT. Si tratta di un gaming phone con schermo avente il refresh rate da 144 Hz, il processore Snapdragon 888 di Qualcomm e molto altro ancora. Scopriamo tutti i suoi dettagli nell’articolo completo.

Come detto, questo telefono è appena stato presentato in Cina; Si tratta dell’ultimo arrivato in casa Honor e fa parte della serie X40 che è giunta sul mercato asiatico poche settimane or sono. Oltre ai modelli vanilla e Pro, ora troviamo questo prodotto che è semplicemente unico. Cerchiamo di fare il punto della situazioe.

Honor X40 GT: le caratteristiche

Andiamo con ordine: il famigerato Honor X40 GT presenterà uno schermo LCD IPS da 6,81 pollici avente risoluzione di 2388 x 1080 pixel. Al centro c’è una fotocamera posta sul pannello. Questa unità presenta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e c’è il fingerprint incorporato nel pulsante di accensione e spegnimento.

Sulla parte posteriore troviamo il classico modulo circolare che contiene le lenti al suo interno; fra queste vediamo anche il flash LED. Non di meno, è presente una camera principale da 50 Megapixel, un obiettivo da 2 Mpx e una macro da 2 Mpx. Fra le altre cose, la selfiecam è da 16 Mpx.

Sotto la scocca invece, batte un cuore Qualcomm. Nello specifico, qui troviamo lo Snapdragon 888 dell’azienda con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio interno. Molto apprezzato il supporto per i 7 GB di RAM virtuale aggiutiva. Presente poi un sistema di raffreddamento sa liquido VC per evitare che il device si surriscaldi, magari durante il gaming. La batteria è da 4800 mAh con fast charge da 66W. Completa il tutto la skin MagicUI 6.1 basata su Android 12, il supporto al modem 5G, il WiFi, il Bluetooth, la USB C, il jack audio da 3,5 mm e non solo.

Quanto costa? Si parte da 292 dollari (al cambio) per la variante base da 8+256 GB fino a salire a quella da 334$ da 12+256 GB. È disponibile in Racing Black, Midnight Night Black e Titanium Empty Silver. Non sappiamo quando approderà da noi. Intanto, se volete il midrange più famoso del brand, sappiate che si trova in sconto a 409,00€ su Amazon. Lui è Honor 50.

