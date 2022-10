Honor X40 GT: quando verrà lanciato il gaming phone?

Stando a quanto apprendiamo in queste ore dal portale cinese di Gizmochina, scopriamo che il nuovo Honor X40 GT avente il processore Snapdragon 888 di Qualcomm verrà lanciato in Cina il prossimo 13 ottobre.

Come tutti sappiamo, la compagnia cinese ha tolto i veli all’Honor X40 nel mese di settembre; adesso però, la società vuole rilasciare un nuovo modello facente parte della suddetta line-up di fascia media. Come detto, avrà il suffisso “GT” e come riferisce anche il nome stesso, sarà un prodotto rivolto ai gamers.

Honor X40 GT: cosa sappiamo?

Il debutto di questo smartphone è previsto per il 13 ottobre, verosimilmente per fine settimana. Ma cosa ci aspettiamo intanto? Honor X40 GT sarà svelato ufficialmente il prossimo 13 ottobre e la conferenza si terrà in Cina e sarà trasmessa in streaming su Weibo e altri portali cinesi.

In queste ore abbiamo avuto modo di vedere il processore e il design di questo suddetto prodotto. Vedremo sicuramente il processore Snapdragon 888 in versione 4G sotto la scocca e pare che questo sarà in grado di offire fotogrammi da 115,07 fps, 89,71 fps e 56,33 fps per i titoli MOBA, per i classici giochini e per i vari titoli RPG.

Sul fronte estetico invece, basandoci sulle immagiin rivelate online, sappiamo che il design sarà pressocché simile a quello dell’X40, con tanto di modulo circolare che conterrà le fotocamere. Tuttavia, i colori saranno diversi e rivisti. Ci sarà anche una versione speciale in carbonio nero con particolari verdi.

Anteriormente invece, avremo un pannello con foro al centro. Secondo le informazioni di DGS, avremo uno schermo LCD e non OLED come invece c’è sul modello classico. Non di meno, la frequenza di aggiornamento dovrebbe essere limitata a 120 Hz; la batteria è ancora sconosciuta ma godrà del supporto alla wireless charging. La tecnologia di ricarica via cavo invece, sarà di 66W.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi segnaliamo un ottimo prezzo per il midrange del brand cinese più apprezzato: 219,90€ con spese di spedizione incluse. Non fatevelo sfuggire: ha un design meraviglioso e garantisce performance degne di nota.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.