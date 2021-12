Honor X30 è senza segreti: sarà il midrange da battere?

Il rendering di Honor X30 è appena trapelato online; è stato svelato il design della fotocamera posteriore. Tuttavia, la sua estetica, seppur meravigliosa, non è qualcosa di “nuovo” nel panorama dei device cinesi.

Honor X30: dove lo abbiamo già visto?

Ad ottobre, l'ex sub brand di Huawei ha annunciato gli smartphone X30i e X30 Max in Cina. Ora, il marchio si sta preparando a lanciare l'X30 il 16 dicembre nel mercato locale domestico. Le sue specifiche voci suggeriscono che sarà posizionato più in alto rispetto ai modelli esistenti.

Ora, l'informatore Panda is Bald ha condiviso un rendering che mostra quale sarà il design della fotocamera posteriore del sudedtto Honor X30.

Il poster trapelato rivela che il telefono sfoggerà un alloggiamento circolare per le fotocamere. Sembra che il gadget sia dotato di un sistema a tripla lente e di un flash LED. Una recente fuga di notizie ha affermato che l'X30 ha una main camera da 48 megapixel e un paio di snapper da 2 MPX.

Mentre si ipotizza che l'X30 sia dotato di un display perforato, non c'è una foto che mostri il suo design frontale. L'unica altra cosa che si sa è che sarà equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 695. Gli altri dettagli dello smartphone sono nascosti.

Il suo lato destro sarà probabilmente dotato di un bilanciere del volume e di un tasto per l'accensione e spegnimento del device. L'assenza di uno scanner di impronte digitali fisico suggerisce che potrebbe essere dotato di un display AMOLED con uno scanner di impronte digitali posto sotto lo schermo.

Oltre all'X30, il produttore cinese sta lavorando anche all'Honor 60 SE. Questo dispositivo dovrebbe arrivare con il supporto per la ricarica rapida da 40 W. Il rendering del case del telefono apparso la scorsa settimana ha rivelato che sarà dotato di un display perforato, un'unità a tripla camera e non vanterà un jack audio da 3,5 mm.