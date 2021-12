HONOR X30: il colosso cinese svela la data di lancio

Il lancio di HONOR X30 è fissato al 16 dicembre, svela direttamente il colosso cinese tramite l'account HONOR Club, uno dei profili Weibo ufficiali dell'azienda.

“Guardando indietro agli ultimi 8 anni, la serie HONOR X è sempre stata della stessa qualità e con infinite possibilità di esplorazione. È una fortuna avere il supporto e la compagnia di 90 milioni di utenti – sottolinea l'azienda nel post di annuncio. Il 16 dicembre sta debutterà HONOR X30, frutto di un lavoro sincero di otto anni.”

Secondo le ultime informazioni relative alla scheda tecnica di HONOR X30, ci si aspetta che il nuovo medio gamma del colosso cinese sarà munito del processore Qualcomm Snapdragon 695 5G; si tratta della versione rinnovata del SoC Snapdragon 690, adesso con il 30% di prestazioni in più dal punto di vista della GPU e il 15% in più per quanto riguarda la potenza di calcolo.

È probabile che HONOR X30 monterà un display LCD con supporto alla ricarica rapida a 120 Hz e un modulo fotografico posteriore con un design simile a quello presente negli smartphone di fascia alta della serie HONOR Magic3. Quando arriverà il prossimo 16 dicembre, lo smartphone dell'azienda andrà a completare la famiglia X30 posizionandosi di fianco al modello HONOR X30i 5G e X30 Max 5G.