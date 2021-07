Il teaser appena emerso online, del nuovo Honor Magic 3 mostra quella che sarà la sua fotocamera principale. Di fatto, l'ex sub brand di Huawei ha appena pubblicato una nuova immagine promozionale per il prossimo flagship in arrivo.

Honor Magic 3: cosa sappiamo sul comparto fotografico?

Dalla foto condivisa sul web possiamo dare un primo sguardo a quello che sarà il modulo della fotocamera posteriore del dispositivo e si evince che il telefono presenterà più di un obiettivo principale.

Per chi non lo sapesse, la serie Magic 3 è l'ultima linea di smartphone di punta dell'azienda e sarà presentata ufficialmente il 12 agosto 2021 . L'azienda la sta pubblicizzando con lo slogan “BeyondEpic“.

Ma prima del suo lancio, il produttore di smartphone cinese ha rilasciato un nuovo video teaser promozionale che evidenzia le peculiarità del prodotto in arrivo. Non ci sarà solo una main camera sulla back cover; infatti, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero esserci più lenti principali sulla scocca. Il teaser è stato condiviso su Weibo, noto sito Web di microblogging cinese, all'inizio della giornata di ieri.

Inoltre, il poster promozionale suggerisce quelle che sono le capacità fotografiche migliorate della serie Magic 3. In precedenza, il marchio aveva anche spoilerato il lato anteriore dello smartphone, rivelando la presenza di una doppia fotocamera anteriore.

D'altra parte, alcune recenti fughe di notizie avevano rivelato diverse informazioni riguardanti il ​​modulo della fotocamera posteriore del Magic 3 Pro. La variante di fascia alta dovrebbe sfoggiare un sensore da 48 megapixel insieme al supporto per lo zoom 100x.

Questo dovrebbe essere il primo dispositivo a presentare il Qualcomm Snapdragon 888+, nuovo SoC premium dell'azienda statunitense. I dettagli più fini su questo flagship sono ancora pochi, ma sembra proprio che il telefono disporrà dei servizi Google come un tempo. Addio ai Huawei Mobile Services, dunque?

