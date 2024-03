Honor Watch 4 è di nuovo in SCONTO: puoi telefonare dal polso

Il sorprendente Honor Watch 4 si fa subito notare, non solo per un impatto estetico elegante e moderno ma anche in virtù delle numerose funzionalità avanzate che questo smartwatch mette al servizio dell’utente. Ha tutto ciò di cui potresti aver bisogno per gestire le tue attività quotidiane, è comodissimo da tenere al polso e la potente batteria assicura settimane in funzione.

Cogli al volo quest’opportunità, prima che la promozione termini: realizza il tuo acquisto su Amazon e, spuntando in pagina il coupon con sconto di 20 euro, Honor Watch 4 potrà essere tuo ad un prezzo di appena 129 euro.

Calo di prezzo per Honor Watch 4

Honor Watch 4 è più di un semplice orologio. Grazie alla funzione delle chiamate via Bluetooth, potrai effettuare e ricevere telefonate oltre a rispondere ai messaggi di testo direttamente dal polso. Contando su un avanzato algoritmo per la combustione dei grassi, il contapassi integrato calcola le calorie bruciate e le converte in grammi, semplificando il monitoraggio dei tuoi progressi nel raggiungimento degli obiettivi di fitness. Ottima la batteria da 451 mAh: fino a 14 giorni di durata.

Dotato di un sistema di monitoraggio completo della salute, incluso il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, Honor Watch 4 ti aiuta a prenderti cura di te stesso in modo più consapevole. Frontalmente trova spazio un bellissimo display AMOLED da 1,75 pollici e potrai scegliere fra oltre 300 quadranti disponibili: massima personalizzazione in base al tuo stile ed alle tue preferenze. Da segnalare anche la presenza del GPS.

Ascolta l’istinto, prima che i modelli a disposizione finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Honor Watch 4: oltre a risparmiare 20 euro sul prezzo iniziale, lo riceverai a casa con consegna gratis nel giro di pochissimi giorni.