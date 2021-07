La settimana precedente è stato riferito che Honor si sta preparando per il lancio di un nuovo tablet chiamato Tab V7 Pro. Allo stesso tempo, un'immagine trapelata di un comunicato stampa condiviso da un informatore cinese ha rivelato che il tablet sarebbe stato alimentato dal futuro SoC di MediaTek, il Dimensity 1300T.

Honor Tab V7 Pro: quale sarà il SoC di bordo?

Il titolo del documento affermava che il tablet Honor con alimentazione Dimensity 1300T avrebbe offerto un'esperienza da top di gamma. Ora, secondo le informazioni rilasciate da MyDrivers, il produttore di chip taiwanese ha confermato che si è trattato di un'immagine fake.

Sappiamo che il tablet Honor Tab V7 Pro dovrebbe debuttare il 12 agosto, non è chiaro quale chipset sarà presente sotto il suo cofano. Non si sa ancora molto del device in questione. Il video teaser rilasciato dalla società ha rivelato che il Tab V7 Pro disporrà di un modulo fotografico di forma ovale e un retro in pelle di colore blu. Il design del Tab V7 Pro suggerisce che potrebbe essere un terminale di fascia alta.

La compagnia ha già confermato che lancerà la serie Magic 3 di telefoni di punta il 12 agosto. I device saranno alimentati dal chipset Snapdragon 888+. I rapporti hanno affermato che ci saranno quattro modelli appartenenti alla gamma premium: Magic3, Magic3 Pro, Magic3 Pro+ e Magic3 SE.

L'insider ha anche affermato che, oltre a questi articoli premium e al Tab V7 (Pro), l'ex sub brand di Huawei annuncerà anche l'Honor X20.

In merito al tablet invece, sappiamo che questo supporterà la risoluzione di 1200p e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Non sappiamo, tuttavia, quale sarà la CPU presente a bordo; al momento è un mistero.

Per quanto riguarda il telefono mediogamma, questo dovrebbe costare 2.000 Yuan in più rispetto all'Honor X20 SE, che ha debuttato con un prezzo di partenza di 1.799 Yuan. Sfortunatamente, non ci sono informazioni sulle specifiche tecniche dell'X20.

Honor

Tablet