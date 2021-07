Secondo quanto si apprende in rete, spuntano nuovi interessanti dettagli in merito al futuro SoC di MediaTek, il Dimensity 1300T.

MediaTek Dimensity 1300T: le caratteristiche tecniche (RUMOR)

Ieri è stato riferito che MediaTek ha un nuovo processore Dimensity di punta in arrivo e sappiamo che farà la sua prima apparizione all'interno del prossimo tablet di Honor. Il chipset dovrebbe essere lanciato con il moniker Dimensity 1300T e alimenterà il tablet V7 Pro di cui vi abbiamo parlato ieri. Oggi, sono emersi maggiori dettagli in merito al suddetto processore.

Secondo Digital Chat Station, il processore sarà realizzato da TSMC e sarà costruito secondo un processo architettonico a 6 nm. Anche se molto probabilmente avrà 8 core, la sua disposizione dei core della CPU è attualmetne sconosciuta. Tuttavia, la fonte afferma che presenterà core Cortex-A78, avrà una GPU a 9 core e l'APU 3.0 NPU.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti delle prestazioni rispetto alla generazione precedente (Dimensity 1000+), si dice che la CPU sia in grado di aumentare la potenza del 30% mentre le prestazioni della GPU aumenteranno del 40%. Si dice che le prestazioni AI siano migliorate dell'82% rispetto allo Snapdragon 865.

È stato riferito che il Dimensity 1300T sarà un'esclusiva di Honor per diversi mesi prima di venir adottato in dispositivi di altri brand. Ci sono anche speculazioni sul fatto che il motivo per cui apparirà per primo su un tablet anziché su uno smartphone sia dovuto al suo elevato consumo energetico. Poiché i tablet hanno una capacità della batteria significativamente maggiore rispetto ai telefoni, l'autonomia finale non dovrebbe essere un problema.

