HONOR Play 30 Plus: il colosso cinese punta alla fascia bassa

Dopo l'arrivo di HONOR X30 5G, nuovo device di fascia media con supporto alla rete 5G, il colosso cinese ha anche svelato il nuovo HONOR Play 30 Plus. Il prezzo e le specifiche tecniche lo inquadrano come un device pensato per il mercato entry-level, di fascia bassa. Nonostante questo, il device si presenza con un design tutto sommato piacevole, giovanile, con quattro varianti cromatiche adatte a ogni gusto.

HONOR Play 30 Plus: tutte le caratteristiche

Il suo aspetto da entry level lo si apprezza fin da subito per via del notch a gocca frontale, una specifica solitamente rilegata agli smartphone di fascia bassa. Il display è da 6.74 pollici a risoluzione HD+ con aggiornamento di frequenza a 90 Hz, mentre le cornici sono piuttosto visibili ma tutto sommato ottimizzate.

Posteriormente il modulo fotografico è doppio: troviamo un sensore principale da 13 MP con apertura f/1.8 e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4; frontalmente, invece, il sensore selfie è da 5 MP con apertura f/2.2. L'hardware ruota attorno al processore MediaTek Dimensity 700 con 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1, mentre la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 22.5 W.

Il sistema operativo è basato su Android 11 con la personalizzazione Magic UI 5.0.

Scheda tecnica

Display da 6,74 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixels con frequenza di aggiornamento a 90 Hz;

processore MediaTek Dimensity 700 con GPU Mali-G57 MC2;

4/6/8 GB di RAM LPDDR4x RAM 128 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 13 MP con apertura f/1.8 e flash LED, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.2;

sensore di impronte laterale;

connettività Dual SIM (nano + nano) 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1 e GPS;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22.5 W;

dimensioni: 167.59 × 77.19 × 8.62 mm;

peso: 198 grammi;

Android 11 con la personalizzazione Magic UI 5.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di HONOR è disponibile in pre-ordine in Cina fin da oggi, con le vendite invece rimandate al 31 dicembre. Il device, atteso nelle colorazioni Midnight Black, Titanium Silver, Ocean Blue e Gold, sarà disponibile nei seguenti tagli di prezzo: