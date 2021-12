HONOR X30 5G: è il nuovo medio gamma di riferimento?

A seguito degli ultimi leak che davano HONOR X30 5G ormai prossimo al lancio, in queste ore il colosso cinese ha ufficialmente presentato il suo nuovo medio gamma. Il design, già noto per via dei recenti leak e indiscrezioni, traveste il device da top di gamma e prende anche spunto da un'altra serie di smartphone dell'azienda, come si può notare nelle immagini sottostanti.

Ecco HONOR 30X 5G: tutte le caratteristiche

La nuova creatura di HONOR è pensata per aggredire una fascia di mercato ricca di device di buon livello. Lo fa presentandosi con un design molto curato sotto tutti i punti di vista, a cui affianca una scheda tecnica pensata per garantire un'esperienza di utilizzo appagante. Il pannello frontale LCD da 6.81 pollici a risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz è abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate; centralmente, poi, è interrotto da una piccola fotocamera punch hole che nasconde un sensore da 16 MP con apertura f/2.45.

Posteriormente, come dicevamo in apertura, il modulo fotografico posteriore è preso in prestito da HONOR Magic 3. L'isola circolare è costituita da un sensore principale da 48 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un altro macro da 2 MP; piuttosto singolare la scelta di non introdurre un sensore ultra grandangolare magari al posto della fotocamera macro.

L'hardware viene gestito da Android 11 con la Magic UI 5.0 e dal processore Qualcomm Snapdragon 695. Quest'ultimo è accompagnato da 6/8/12 GB di RAM di tipo LPDDR4x affiancati da 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1. Ovviamente il punto di forza del device, oltre al prezzo particolarmente aggressivo, è anche il pieno supporto alla connettività 5G (SA/NSA), Dual SIM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz) e il Bluetooth 5.1.

Infine, la batteria da 4800 mAh supporta la ricarica rapida a 66 W in grado di offrire l'81% di autonomia a fronte di una ricarica di mezz'ora.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,81 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2388 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 695 con GPU Adreno 619L;

6/8/12 GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, LED flash, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.45;

sensore di impronte fisico e audio via USB Type-C;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou;

dimensioni: 166.07 x 75.78 x 8.05 mm;

peso: 189 grammi;

batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W;

Android 11 con la personalizzazione Magic UI 5.0.

Prezzo e disponibilità

HONOR 30X 5G è disponibile in pre-ordine in Cina fin da subito con le vendite aperte a partire dal 24 dicembre. Il terminale, atteso nelle colorazioni Midnight Black, Titanium Silver, Ocean Blue, Gold e Titanium Sky Silver Star Ring Edition, ha i seguenti prezzi: