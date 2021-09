Le presunte specifiche dell'Honor Play 20 Pro prossimo al debutto, suggeriscono che il terminale disporrà di un display OLED. Proprio ieri, abbiamo riferito che presto arriverà un nuovo telefono di fascia media dell'ex sub brand di Huawei. Oggi sono trapelate le presunte specifiche del dispositivo; inoltre è stato segnalato che verrà lanciato come Honor Play 20 Pro.

Honor Play 20 pro: le presunte specifiche tecniche

La fonte della fuga di notizie è di un utente Weibo @旺仔百事通 che ha pubblicato le specifiche sulla piattaforma dei social media oggi. Il post include anche un'immagine di un telefono, l'Honor Play5 5G. Tuttavia, non sappiamo se questo sia un indizio del fatto che il Play 20 Pro avrà un design simile.

Secondo il post, il prodotto in questione avrà un display OLED da 6,53 pollici con notch a goccia e un'ampia gamma di colori P3. Sotto il cofano ci sarà il processore Helio G80 di MediaTek. Sappiamo già dal rapporto emerso ieri che il telefono arriverà in una configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sul fronte fotografico, ci saranno quattro sensori sul retro: quello principale da 64 MP, uno da 8 MP che è probabilmente una fotocamera ultrawide e due da 2 MP. Avrà anche una snapper frontale da 16 MP. Il post menziona anche una capacità della batteria di 3800 mAh, il supporto per il supporto di ricarica rapida da 22,5 W e un metodo di raffreddamento a base di grafene.

Se queste specifiche suonano familiari, è perché sono quasi identiche a quelle dell'Honor Play5 5G, fatta eccezione per il processore che è il chipset Dimensity 800U e il supporto per la ricarica rapida da 66 W. Tuttavia, poiché si tratta di specifiche non confermate, vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”.

Una volta che Honor annuncerà una data di lancio per il telefono, ci aspettiamo che riveli anche dei alcuni dei suoi dettagli insieme.

