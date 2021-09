Honor Play 20 Pro è in arrivo; di fatto, è stato avvistato in un rivenditore online. All'inizio di quest'anno, l'ex sub brand di Huawei ha lanciato Play 20, uno smartphone entry-level con processore Unisoc T610. Ora si attende il debuto di un nuovo prodotto più performante.

Honor Play 20 Pro: le presunte caratteristiche

L'Honor Play 20 Pro è apparso su un sito Web senza nome. Il sito mostra che il telefono avrà 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, anche se riteniamo che ci saranno altre configurazioni al momento del lancio. Il terminale sarà disponibile in tre colorazioni: Titanium Silver, Magic Night Black e Icelandic Fantasyland.

La fonte (@Jiwai Digital VVV) che ha trovato il portatile sarà alimentato da un processore Unisoc, ma un altro utente Weibo, “@Wang Tsai Know-how”, ha dichiarato che non sarà così.

Il nuovo leakster afferma che Honor Play 20 Pro sarà un device LTE proprio come il Play 20. Ha anche affermato che il prezzo del telefono sarà compreso tra ¥ 999 (~ $ 155) e ¥ 1199 (~ $ 186). Questo costo si riferirà probabilmente al modello base considerando che il Play 20 lanciato con un prezzo iniziale di ¥ 899 (~ $ 139) e potrebbe arrivare fino a ¥ 1399 (~ $ 217).

Honor Play 20 Pro avrà un display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e notch a goccia. L'UNISOC Tiger T610 sotto il suo cofano sarà abbinato da un massimo di 8 GB di RAM. Tutte le varianti di RAM hanno lo stesso quantitativo di memoria eMMC ma si potrà aggiungere spazio aggiuntivo con lo slot microSD.

Non di meno, ci sarà una configurazione a doppia fotocamera da 13 MP + 2 MP sul retro del telefono mentre un sensore da 5 MP sarà allocato sull'anteriore per i selfie e le videocall. Altre caratteristiche includono una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W. Funzionerà con Android 10 con Magic UI 4.0 in cima.

