HONOR Pad X8a: il tablet economico che non delude, ora tuo a 139€

Devi acquistare un tablet spendendo il meno possibile senza ritrovarti con un fermacarte e non sai proprio dove sbattere la testa? Allora lascia che ti aiuti segnalandoti questa promozione pazzesca. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello HONOR Pad X8a a soli 139,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto di 30 euro sull’ultimo prezzo più basso e ti porti a casa un tablet eccellente spendendo pochissimo. Ha un generoso display da 11 pollici per immagini perfette, uno scomparto hardware di tutto rispetto e una’ottima capacità di archiviazione. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR Pad X8a: non c’è un tablet più economico

Se parliamo di rapporto qualità prezzo, sicuramente non c’è un tablet migliore di HONOR Pad X8a. Nonostante il suo costo sia davvero bassissimo si presenta con un buon processore, Snapdragon 680, dotato di 4 GB di RAM e di una scheda grafica Adreno 610. Gode inoltre di una memoria interna da 128 GB.

Possiede un bellissimo display FHD da 11 pollici con risoluzione 1920 x 1200 e frequenza di aggiornamento veloce fino a 90 Hz. Gode della protezione dalla luce dannosa e una luminosità massima di 400 nits. Ha un peso di soli 495 grammi ed è spesso appena 7,25 cm, risultando maneggevole. Possiede la connettività Wi-Fi, LTE e Bluetooth. Inoltre è dotato di una super batteria da 8300 mAh che dura tantissimo e si ricarica in fretta.

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere questo tablet è il migliore che puoi avere oggi. Perciò non aspettare che sia tardi e lo sconto sparisca. Vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Pad X8a a soli 139,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.