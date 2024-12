HONOR Pad 9 in offerta a 229€, venduto da Amazon: un best buy tra i tablet

HONOR Pad 9 diventa sempre più interessante ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 229 euro grazie alla nuova offerta Amazon. Il tablet è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.

HONOR Pad 9: la scheda tecnica

Il tablet di HONOR è dotato di un’ottima scheda tecnica, che si traduce in un rapporto qualità/prezzo davvero vantaggioso. Tra le specifiche troviamo un display IPS LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 8.300 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il tablet ha il sistema operativo Android 14, con MagicOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR Pad 9 al prezzo scontato di 229 euro. L'acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta di un'occasione ottima per mettere le mani su di un tablet completo, con buone specifiche e un prezzo accessibile. Il modello di HONOR, in particolare, è venduto e spedito da Amazon.

L'offerta è valida solo per un breve periodo.