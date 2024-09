HONOR Pad 9 al minimo su Amazon: un ottimo tablet, ora a un prezzo super

HONOR Pad 9 si conferma, sempre di più, come il tablet Android da prendere per chi ha un budget ridotto. Con l’offerta Amazon in corso e il coupon da 15 euro di extra sconto da applicare direttamente nella pagina del prodotto, infatti, è ora possibile acquistare il tablet di HONOR al prezzo scontato di 250 euro. Si tratta di un vero e proprio affare per chi ha bisogno di un tablet completo, in grado di garantire buone prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, oltre che un display di grandi dimensioni per migliorare la produttività. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR Pad 9: un ottimo tablet a questo prezzo

HONOR Pad 9 è il tablet da prendere oggi, soprattutto per chi è alla ricerca del miglior modello da prendere a meno di 300 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display IPS LCD da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, oltre che da una batteria da 8.000 mAh.

Con la nuova offerta Amazon e il coupon per ottenere un extra sconto di 15 euro, è ora possibile acquistare HONOR Pad 9 al prezzo scontato di 250 euro. Si tratta del nuovo minimo storico su Amazon per il tablet di HONOR che diventa, sempre di più, un punto di riferimento per la fascia media del mercato dei tablet Android. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida per due diverse colorazioni del modello.