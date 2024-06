Honor MagicWatch 2, prezzo ultra-competitivo: lo paghi solo 89,99€

L’Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch orientato al fitness che offre un’ampia gamma di funzionalità a un prezzo competitivo. Dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel, garantisce un’ottima visibilità anche in condizioni di forte luminosità. Oggi è il protagonista di un’offerta a tempo limitato irresistibile: su Amazon è tuo a meno di 90€, ma devi fare in fretta: rimane pochissimo tempo.

La batteria è impressionante: l’Honor MagicWatch 2 offre fino a 14 giorni (!) di autonomia con una singola ricarica, rendendolo perfetto anche per chi cerca uno smartwatch da utilizzare per monitorare la qualità del sonno, considerato che non dovrai metterlo in ricarica ogni sera. Questo è possibile grazie all’uso del processore Kirin A1 e a un’efficiente gestione energetica. Anche con un uso intensivo che include GPS e monitoraggio continuo del battito cardiaco, la batteria può durare circa 10-11 giorni. Per capirci, l’autonomia di molti smartwatch di fascia alta – che magari costano cinque volte il prezzo di questo modello – spesso si ferma ad appena 18 o massimo 48 ore.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute e del fitness, il MagicWatch 2 offre una serie di funzionalità avanzate. Include GPS integrato, monitoraggio della frequenza cardiaca, tracciamento del sonno, e può persino monitorare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Le modalità di allenamento coprono una vasta gamma di attività, dalla corsa al ciclismo, fino al nuoto, grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri​.

Come avrai ormai già capito, l’Honor MagicWatch 2 è una scelta formidabile per chi cerca uno smartwatch dal rapporto qualità prezzo estremamente solido. Non perdere questa offerta a tempo limitatissimo: acquistalo subito a meno di 90€.