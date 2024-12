Honor MagicBook Art 14 Snapdragon è ufficiale: potete già acquistarlo

Honor ha presentato il nuovo MagicBook Art 14 Snapdragon, un laptop rivoluzionario che combina design leggero, tecnologia all’avanguardia e funzionalità AI per soddisfare le esigenze di lavoro ed intrattenimento.

Con un peso di circa 1 kg ed uno spessore di appena 1 cm, Honor MagicBook Art 14 Snapdragon si distingue per la sua estrema portabilità.

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon: specifiche e prezzo

Immagini

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon vanta uno schermo OLED da 14,6 pollici con risoluzione 3.1K e tecnologia Eye Comfort, che offre un’esperienza visiva di altissima qualità, caratterizzata da un rapporto schermo-corpo del 97% e certificazione TÜV Rheinland per una visione priva di disturbi.

La piattaforma Snapdragon X Elite, cuore pulsante del laptop di Honor, ottimizza il passaggio delle applicazioni Windows verso l’architettura Snapdragon, garantendo prestazioni impeccabili grazie all’intelligenza artificiale che migliora del 16% il tempo di avvio delle applicazioni. Honor ha inoltre ottimizzato numerosi software in ambiti diversi, tra cui browser, strumenti di produttività ed applicazioni social, rendendo il dispositivo ideale per professionisti e creativi.

Tra le novità di Honor MagicBook Art 14 Snapdragon spicca il design modulare con la fotocamera magnetica rimovibile, che consente un controllo maggiore in termini di privacy e flessibilità di utilizzo. La batteria da 60Wh, abbinata ad un sistema di gestione energetica basato sull’AI, garantisce fino a 9,5 ore di autonomia, eliminando le preoccupazioni per chi è spesso in movimento.

Per quanto riguarda il comparto audio, Honor MagicBook Art 14 Snapdragon include sei altoparlanti con tecnologia AI ed un microfono bidirezionale per un’esperienza sonora immersiva. Grazie alla tecnologia MagicRing, il laptop assicura una connessione immediata tra i dispositivi, permettendo di condividere risorse come mouse, tastiera e notifiche. Da menzionare anche le porte Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI ed il jack per cuffie/microfono da 3,5 mm.

Honor MagicBook Art 14 Snapdragon è disponibile da oggi in colorazione Grey, con prezzi a partire da 1699,90 euro: fino al 31 gennaio sarà inoltre possibile beneficiare del coupon di 200 euro.