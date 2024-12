Honor Magic7 Pro e Magic7 Lite pronti all'Europa: spuntano i prezzi in euro

Honor Magic7 Pro è stato presentato a fine ottobre in Cina e ora è quasi pronto per arrivare in Europa insieme a Magic7 Lite, ufficializzato nelle scorse ore dalla stessa Honor. Un nuovo leak ci porta, infatti, nuove informazioni sui prezzi per entrambi i modelli nell’UE, in arrivo a gennaio 2025, così come le specifiche.

I prezzi di Magic7 Pro e Magic7 Lite in Europa

Magic7 Pro costerà 1.225,90 euro, stando all’inserzione pubblicata da un rivenditore. Si tratta del taglio da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Le colorazioni saranno, apparentemente, due: nera e grigia.

Magic7 Lite, d’altro canto, sarà parecchio più economico: costerà 376,89 euro con 8 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, i colori saranno invece nero e viola. Il modello Magic7 base non è elencato dal rivenditore, ma visto l’importante divario di prezzo tra Lite e Pro è probabile che, se presente, si posizionerà nel mezzo. Per quanto riguarda il lancio, invece, il sito web ufficiale di Honor ha confermato il mese di gennaio 2025.

Le specifiche trapelate dei due modelli

Passiamo alle specifiche. Magic7 Lite avrà un display OLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e risoluzione 1224×2700. Sarà alimentato dal SoC Snapdragon 6 Gen 1, mentre la fotocamera principale sarà da 109 MP con una seconda fotocamera da 5 MP accanto, mentre quella per selfie sarà da 16 MP. Sotto la scocca, batteria da 6.600 mAh.

Verrà rilasciato con Android 14 con MagicOS 8.0. Il peso, invece, sarà di 189 grammi e non verrà fornito con caricabatterie nella confezione. Se queste specifiche si riveleranno accurate, sembra che il miglioramento principale rispetto al predecessore, Magic6 Lite, sia soltanto la batteria più capiente.

Magic7 Pro per l’Europa, apparentemente, sarà identico al modello già disponibile in Cina. Perciò: display OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione 1280×2800 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, SoC Snapdragon 8 Elite al timone, un sistema di tripla fotocamera posteriore (principale da 50 MP, ultrawide da 50 MP con autofocus e teleobiettivo periscopico da 200 MP con zoom ottico 3x) e batteria da 5.850 mAh con supporto per ricarica cablata da 100 W e wireless da 80 W. Come sistema operativo, Android 15 con MagicOS 9.