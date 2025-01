Honor Magic7 Lite è ufficiale: può già essere acquistato in Italia

È stato lanciato senza troppi fronzoli, Honor Magic7 Lite: il primo dispositivo della serie Magic 7 approda anche in Italia ed è già disponibile a partire da 369 euro. Tra i suoi punti forti, un’enorme capacità della batteria e funzionalità incentrate sull’intelligenza artificiale.

È arrivato Honor Magic7 Lite: le specifiche

Honor Magic7 Lite si propone come un ottimo smartphone di fascia media, rilasciato con MagicOS 8.0 (basato su Android 14) che include funzionalità come Magic Capsule, che offre informazioni e opzioni aggiuntive alle notifiche cliccate, e Magic Portal, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per semplificare le attività più complesse.

Sotto la scocca, il nuovo Magic7 Lite offre una batteria da ben 6.600 mAh: una capacità davvero elevata, se paragonata a quella della concorrenza, probabilmente in grado di supportare un’intera giornata di utilizzo. E infatti, la stessa Honor garantisce 25,8 ore di riproduzione video online, un’attività intensa per la batteria che fa da indicatore di quanto il telefono reggerà l’uso quotidiano.

Immagini

Lato fotocamera, il dispositivo vanta un doppio sensore posteriore – da 108 MP e un ultra grandangolo da 5 MP – e uno anteriore da 16 MP. I display è OLED da 6,78 pollici e può raggiungere fino a 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Honor Magic7 Lite è alimentato da processore Snapdragon 6 Gen 1, che probabilmente non garantirà prestazioni elevatissime, ma comunque buone per la fascia di prezzo in cui è posizionato. È inoltre dotato di classificazione IP64 di resistenza all’acqua e alla polvere.

Honor Magic7 Lite è già disponibile all’acquisto sul sito web ufficiale di Honor Italia, in due versioni: da 256 GB di spazio a 369 euro e da 512 GB a 399 euro, nei colori nero o rosa (Titanium Purple). Acquistando uno dei due tagli, è possibile aggiungere al carrello due accessori a soli 1,90 euro: il caricabatterie da 66 W e gli auricolari Earbuds Open, del valore di listino di 149 euro.