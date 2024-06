HONOR Magic5 Lite: ricondizionato su eBay è tuo a soli 134€

Un risparmio così non si era mai visto prima! Oggi acquisti HONOR Magic5 Lite a soli 134€, invece di 279,90€ (prezzo di listino ufficiale). Questa super offerta la trovi su eBay. Lo smartphone in questione è un ricondizionato in condizioni buone, perfettamente funzionante. Ma non è tutto.

Infatti, per ottenere questo super prezzo devi ricordarti di inserire il Coupon RICONDIZIONATO24. Trovi l’apposita sezione “Codici Sconto” al check out, prima di confermare la modalità di pagamento. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo e puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal.

HONOR Magic5 Lite: stile e potenza a soli 134€

Cosa c’è da dire in merito a HONOR Magic5 Lite quando lo paghi solo 134€, invece di 279,90€? Si tratta di un’occasione unica che trovi solo su eBay a questo link. Ricondizionato, questo smartphone è in buone condizioni. In pratica, i difetti estetici sono quasi visibili, ma risulta essere perfettamente funzionante.

Tra l’altro ti stai assicurando un telefono con 8GB di RAM e 256GB di ROM. Perfetto per gestire tutte le app e tutti i giochi che vuoi, anche in multitasking. Inoltre, con così tanto spazio non devi nemmeno preoccuparti di cosa vuoi installare o archiviare!

Il design Ultra Sottile garantisce estrema comodità in mobilità. Il display OLED da 120Hz è super colorato ed estremamente fluido. La batteria da 5100 mAh assicura fino a 2 giorni di autonomia. Scatta foto eccellenti con la tripla fotocamera da 64MP. Acquistalo adesso a soli 134€ con il Coupon RICONDIZIONATO24.