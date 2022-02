HONOR Magic4 series supporta la ricarica rapida a 100W?

A ormai pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale di HONOR Magic4 series al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, la serie di smartphone Android di fascia alta torna nuovamente a far parlare di sé per via di un recente leak riguardante la probabile ricarica rapida a 100 W su cavo.

Infatti, secondo una recente certificazione emersa online, vengono tirati in ballo tre modelli HONOR di fascia alta: LGE-AN10, LGE-AN20 e LGE-AN00. I primi due, probabilmente HONOR Magic4 Pro e HONOR Magic4 Pro+, dovrebbero offrire il pieno supporto alla ricarica rapida a 66 e 100 W; il modello LGE-AN00, probabilmente HONOR Magic4, sembra invece compatibile unicamente con la ricarica a 66 W.

HONOR Magic4 series arriverà con il supporto alla ricarica rapida a 100 W?

HONOR Magic4 series è ormai pronta a fare il suo debutto al MWC di Barcellona il giorno 28 febbraio, il giorno ufficiale di apertura della fiera. Le ultime indiscrezioni li descrivono come prodotti estremamente potenti e dal design di alto livello: sembra, ma non è ancora sicuro, che HONOR Magic4 monti il processore MediaTek Dimensity 9000 e HONOR Magic4 Pro il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Entrambi gli smartphone dovrebbero montare Android 12 con la personalizzazione Magic UI 6.0 e un hardware di alto livello con una batteria da 4800 mAh, RAM di tipo LPDDR5 e memoria interna di tipo UFS 3.1 – ormai una configurazione obbligatoria per gli smartphone di fascia alta -, speaker stereo, display OLED con supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di sblocco integrato e molto altro.

Infine, per quanto riguarda le fotocamere, secondo gli ultimi leak è molto probabile che HONOR Magic4 monti un sensore principale da 50 MP affiancato da un altro sensore ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 16 MP; per quanto riguarda il modello HONOR Magic4 Pro, il device è invece atteso con un sensore monocromatico da 50 MP, un sensore telescopico da 50 MP con zoom digitale 100x e doppia fotocamera selfie da 13 MP.