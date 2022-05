Honor Magic4 Pro: ecco come viene costruito

Honor Magic4 Pro è ufficiale anche da noi; approderà presto sul mercato internazionale e nei paesi emergetni; adesso, l’ex sub brand di Huawei sta creando un grosso hype attorno al dispositivo. In occasione del lancio in Malesia, la società ha deciso di condividere nuovi interessanti dettagli con i suoi utenti.

Di fatto, Honor ha svelato il processo di costruzione del suo Magic4 Pro; l’OEM cinese punta a sottolineare la grande qualità che ci ha messo per creare un dispositivo premium che strizza l’occhio ai content creator e agli aspiranti fotografici.

Honor Magic4 Pro: un dettaglio interessante

Dopo tanto tempo, Honor ritorna alla grande nel mercato di fascia alta della telefonia mobile; è normale quindi vedere come e quanto si stia impegnando al fine di offrire ai suoi consumatori un’esperienza utente senza paragoni.

Il terminale è stato oggetto di indiscrezioni e di diversi rumor prima del suo debutto; la prima volta che abbiamo conosciuto la line-up premium di casa Honor era a febbraio 2022, precisamente in occasione del Mobile World Congress 2022. Ora leggiamo che nei giorni a venire verrà spedito anche da noi e sarà possibile acquistarlo online e negli store fisici.

Stando a quanto leggiamo da un report di Soya Incau, il marchio ha svelato un processo particolare di produzione relativo all’ammiraglia. Per esempio, veniamo a conoscenza del fatto che per il comparto fotografico, l’azienda ha combinato diversi algoritmi di intelligenza artificiale con i sensori stessi, al fine di creare scatti unici al mondo. Le fotocamere sono state sottoposte ad oltre 100 test e sfide. Inoltre, si apprende che una piattaforma digitale raccoglie i dati ottenuti su oltre 300 parametri al fine di offrire un’esperienza unica. In più, l’azienda ha posto una grande attenzione anche al tema della privacy.

Intanto, se cercate un buon prodotto del marchio asiatico, vi suggeriamo Honor 50 5G, un device che ha il Play Store e viene proposto – per poche ore – a 399,99€ al posto di 499,99€.

