Honor Magic4 Pro: nuovi dettagli sul lancio globale

Honor Magic 4 Pro è più vicino di quanto si possa pensare; il debutto global infatti è alle porte, visto che stiamo vedendo sempre nuovi rumor inerenti al mercato europeo.

Se ricordate, a febbraio scorso, l’ex sussidiaria di Huawei aveva presentato i rivoluzionari Honor Magic 4 e Magic 4 Pro durante il MWC 2022. Non li ha mai annunciati da noi, ma adesso le cose stanno per cambiare.

Secondo quanto si vede dalle pubblicità francesi e britanniche, il lancio globale sembra essere alle porte. Il prezzo non è stato rivelato, ma stando alle indiscrezioni online, il Pro potrebbe costare 1099€.

Honor Magic 4 Pro: flagship in tutto e per tutto

L’ammiraglia potrebbe presentare uno schermo OLED di tipo LTPO 2.0 curvo da ben 6,81″ con refresh rate da 120 Hz e 460 PPI, frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz e luminosità di 1000 nits.

Sotto la scocca invece, notiamo un SoC Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 3.1. C’è anche un processore Image Engine auto-sviluppato per gli scatti fotografici. La batteria è da 4600 mAh e c’è la fast charge da 100W.

Veniamo ora al comparto foto: tre camere sul posteriore e una selfiecam da 12 Mpx con angolo di 100 gradi con sensore 3D per lo sblocco con il volto. C’è poi:

una camera da 50 Megapixel con apertura f/1.8;

Ultra wide da 50 Mpx f/2.2;

Tele con periscopio da 64 Mpx f/3.5 e zoom 100X. Dulcis in fundo anti-flicker e messa a fuoco laser 8×8.

Il telefono è davvero molto interessante e non vediamo l'ora di poterlo provare.