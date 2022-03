Honor Magic4: in arrivo una versione davvero speciale

L'ex sub brand di casa Huawei, Honor, sta per rilasciare sul mercato un nuovo incredibile dispositivo nel mercato cinese; il terminale si chiamerà Magic 4 Pro+ (o Ultimate Edition, secondo quanto si legge). Il suo debutto è previsto per il 17 marzo e in queste ore sono emersi nuovi dettagli sul suddetto dispositivo.

Ricordiamo che lo smartphone in questione si unirà alla serie di top di gamma di cui tanto si parla sul web. Magic4 è infatti la line-up composta da due modelli (standard e Pro) e questo si unirà alla formazione nei giorni a venire.

Honor Magic4 Ultimate Edition: cosa cambia?

Partiamo subito con i principali cambiamenti di cui disporrà questo flagship: in primo luogo, vedremo un sensore fotografico più grande rispetto a quello visto con gli altri modelli. Di fatto, non abbiamo un vero elenco delle caratteristiche di fronte a noi, ma ci aspettiamo di vedere una scheda tecnica decisamente più performante rispetto a quella della variante standard e della Pro Edition.

Ipotizziamo che l'upgrade più grande sia relativo al comparto fotografico, ma ci aspettiamo anche nuove colorazioni, configurazioni RAM/storage e molto altro.

Il debutto di questo terminale è confermato sia dai poster promozionali emersi in rete che dall'ente cinese per la certificazione TENAA. Ad oggi infatti, il portale ha ottenuto nuove info sui flagship Honor in questione.

Sono emersi i numeri di modello dei device facenti parte della formazione:

CMA-AN40 (Magic4);

VNE-AN00 (Magic4 Pro);

LGE-AN20 (Magic4 Ultimate Edition).

Sotto la scocca ci sarà, come sempre, la soluzione di punta di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1 prodotto a 4 nanometri. Non mancherà un display OLED LTPO super risoluto con refresh rate adattivo e ci saranno nuove caratteristiche relativa alla fotocamera.

L'autonomia promette di essere top, ma al momento conosciamo solo le dimensioni della cella energetica del modello standard e di quello Pro (4600 e 4800 mAh, rispettivamente).