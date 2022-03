Honor Magic4: il particolare che ci era sfuggito

La serie Honor Magic4 è stata presentata lunedì. L'ultima gamma di smartphone di punta dell'ex sub brand di Huawei include due modelli, ovvero Magic4 e Magic4 Pro. Come la maggior parte dei telefoni premium sul mercato, sfoggiano display OLED ad alta frequenza di aggiornamento con tecnologia LTPO. Tuttavia, a differenza della concorrenza, hanno altri fornitori di schermi.

Secondo Ross Young, CEO di DSCC, le unità LTPO della serie Magic4 sono forniti da BOE e Visionox. Per chi non lo sapesse, tutti gli altri smartphone sul mercato con schermo LTPO ottengono i loro pannelli da Samsung Display.

Perché Honor ha scelto dei fornitori diversi per i suoi schermi?

Ciò significa che Magic4 e Magic4 Pro sono i primi terminali al mondo dotati di pannelli con tecnologia LTPO provenienti da fornitori diversi da Samsung. Inoltre, sono certificati HDR10+ e IMAX Enhanced (solo in Cina) e supportano l'attenuazione PWM a 1920 Hz.

Per quanto riguarda le specifiche, gli schermi curvi a 10 bit e 120 Hz del duo misurano gli stessi 6,81 pollici e possono arrivare fino a 10 Hz (valore minimo). Tuttavia, le loro risoluzioni, proporzioni e rapporto schermo-corpo sono diversi.

Lo schrmo del modello vanilla ha una risoluzione di 1224 x 2664 pixel, un rapporto di aspetto 19,59:9 e un rapporto schermo-corpo del 94,2%. D'altra parte, i numeri per l'iterazione premium sono di 1312 × 2848 pixel, 19,54:9 e 93,5% sulla variante pro.

I cambiamenti nelle specifiche sono probabilmente dovuti ai diversi ritagli per le fotocamere frontali. Il Magic4 ha un foro centrato per la sua singola camra, mentre il Magic4 Pro sfoggia un foro a forma di pillola sul lato in alto a sinistra per le sue doppie lenti.

I flagship sotto la scocca dispongono del processore top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 e di RAM super veloci con storage capienti. Fra le novità più rilevanti, citiamo anche il design incredibilmente bello e originale con un modulo fotografico circolare, unico nel suo genere.