Honor Magic Vs: svelato il suo design ufficiale (FOTO)

In queste ore sono emerse sul web le immagini ufficiali promozionali relative al prossimo foldable di casa Honor. Il dispositivo si chiamerà Magic Vs e grazie a queste fotografie ora possiamo dare un’occhiata a come si presenterà al pubblico.

Il debutto del nuovo pieghevole dell’ex sub brand di Huawei è alle porte. Pensate che in Cina si può addirittura preordinare ma il lancio ufficiale è previsto per il 23 novembre. Nel corso del suddetto evento infatti, la compagnia presenterà anche la skin Magic UI 7.0 basata su Android 13 e i device di fascia media, Honor 80, 80 SE e 80 Pro. Tornando al Magic Vs, cerchiamo ora di fare il punto di cosa sappiamo grazie anche ai teaser promo che rivelano molti dettagli del dispositivo in questione.

Honor Magic Vs: tutto quello che sappiamo

Il colosso della tecnologia ha collaborato con il portale di Esquire Fine per realizzare questi render esclusivi. Nella pubblicità c’è la famosissima Li Quin che impugna il device nella sua colorazione dorata con back cover avente una trama ondulata al seguito. Il modulo fotografico invece, dispone di tre fotocamere differenti e il tutto è correlato da un flash LED. Questo è un pieghevole che si apre verso l’interno e possiamo veder che vanta delle selfiecam incastonate dentro il pannello in vetro. Il fingerprint è ancora un mistero ma si pensa che l’azienda lo abbia inserito sul frame laterale, magari sotto il pulsante di accensione e spegnimento del gadget stesso.

L’estetica del foldable richiama molto quella del pieghevole dell’edizione passata; questo infatti non è un nuovo modello, ma è solo una variante migliorata del primo. Diciamo che è “un piccolo upgrade”, un modello intermedio che vuole migliorare le caratteristiche del primo. Dai rumors sappiamo che potrebbe disporre del supporto per lo stilo ma non ci sarà uno slot per l’archiviazione del pennino dentro la scocca.

Sotto il cofano ci dovrebbe essere lo Snapdragon 8+ Gen 1 e non la nuova piattaforma operativa di Qualcomm. Ci sarà una batteria a doppia cella da 5000 mAh con fast charge via cavo da 66W. La skin interna sarà la nuovissima Magic UI 7.0 con Android 13 al seguito.

Intanto, se cercate un buon midrange di casa Honor, vi consigliamo l’X8 5G a soli 219,00€ su Amazon.

