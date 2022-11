Honor Magic Vs: il foldable sarà potentissimo e arriverà a breve

Sappiamo tutti che Honor terrà un evento di lancio il prossimo 23 novembre; il colosso cinese, un tempo di proprietà di Huawei, ha già ha già annunciato che terrà un evento di rilascio di una nuova serie di prodotti a breve. Verosimilmente ci aspettiamo i mediogamma premium della serie Honor 80 e il Magic Vs, il nuovo foldable di punta che arriva per sfidare il pieghevole di Vivo e di Samsung. Ci aspettiamo grosse novità da questo device; grazie all’insider del web Digital Chat Station infatti, ora veniamo a conoscenza di molte delle sue caratteristiche tecniche. Andiamo con ordine.

Honor Magic Vs: cosa ci aspettiamo da questo device?

In primo luogo, una delle più grandi novità che ci aspettiamo riguarda il processore presente a bordo. Sarà un chip di Qualcomm, precisamente lo Snapdragon 8+ Gen 1. Non ci sarà quindi lo Snapdragon 8 Gen 2; è una scelta sensata, anche perché il Magic Vs non è il vero foldable premium del marchio. Lecito aspettarci un altro modello nei mesi a venire, magari ancora più potente e con tecnologie rivoluzionarie. Ci saranno due batterie all’interno, rispettivamente da 2030 e 2870 mAh e la cella energetica congiunta supporterà la ricarica rapida da 66W.

Ci sarà una nuova cerniera che renderà la scocca più leggera e migliorerà l’apertura e chiusura del dispositivo stesso. Oltre a questi miglioramenti, avremo un telefono quasi identico al predecessore. Ci aspettiamo dunque uno schermo con risoluzione 2K e refresh rate elevato (90 o 120 Hz?) da 7,9 pollici e foro per la selfiecam al seguito. Per parlare di numeri, i pixel saranno 2272 x 1984 e l’aspect ratio sarà di 10:9. Da aperto avrà uno spessore di soli 6,9 mm. La. cornice dovrebbe essere dorata e darà un look molto premium.

