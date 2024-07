Honor Magic V3 è ufficiale: un pieghevole dal design super sottile

Honor Magic V3 è ufficiale: a pochi giorni dall’annuncio di Samsung Galaxy Z Fold 6, l’azienda cinese lancia il proprio flagship pieghevole e tra i più sottili dispositivi fold disponibili sul mercato. Al momento soltanto in Cina: per l’annuncio globale dovremo aspettare settembre, con molta probabilità in occasione dell’evento Ifa 2024 di Berlino.

È più sottile delle aspettative

La caratteristica che balza all’occhio di Honor Magic V3 è la sottigliezza, che ha superato tutte le aspettative: lo spessore è di soli 9,2 millimetri per il modello in pelle e 9,3 per quello in vetro, ma nei mesi scorsi di vociferava che fosse spesso 9,7 millimetri. Una bella differenza rispetto al suo predecessore, che misurava tra i 9,9 e i 10,1 millimetri di spessore a seconda del modello. Anche la cerniera è assottigliata e misura 2,84 millimetri: può essere piegata fino a 500 mila volte, afferma l’azienda. Da aperto, lo smartphone misura – nel suo punto più sottile – 4,35 millimetri.

Anche il peso è una sorpresa: soltanto 226 grammi per la versione in pelle, 4 grammi in più quella in vetro. Il Magic V2 pesava, al tempo, tra i 231 e i 237 grammi. Risulta perfino più leggero di Samsung Galaxy S24 Ultra, che ne pesa 232. Un bello stacco, considerando che Honor Magic V3 è un dispositivo pieghevole, che deve supportare il “peso" di un doppio display.

Un’altra aggiunta interessante è la classificazione IPX8, assente nel modello precedente, che permette al dispositivo di resistere all’immersione in acqua dolce superiore a 1 metro per circa 30 minuti. Sotto la scocca troviamo processore Snapdragon 8 Gen 3, confermando come Honor non abbia voluto lesinare sulla potenza del proprio flagship pieghevole. Anche la batteria risulta molto capiente, da ben 5.150 mAh.

Immagini

Tagli, colorazioni e specifiche tecniche

Honor Magic V3 sarà venduto in diversi tagli: 12 GB o 16 GB di RAM e tre diverse opzioni di archiviazione – 256 GB, 512 GB e 1 TB. Solo il modello da 256 GB include 12 GB di RAM, gli altri due ne offrono 16. Lato software, il sistema operativo di lancio è Android 14 con MagicOS 8.0.1, la UI di Honor. Altri dettagli da citare sono la ricarica cablata da 66 W e quella wireless da 50 W, display principale da 7,92 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e display esterno da 6,43 pollici, con medesimi Hz.

Ottimo il comparto fotografico. Honor Magic V3 è dotato di tre fotocamere sul retro: quella principale da 50 MP, una ultrawide da 40 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP (zoom ottico 3.5x e zoom digitale 100x). Quattro le colorazioni disponibili: nero, verde, rosso e bianco. La variante nera combina metallo e pelle vegana, mentre le altre hanno una copertura in vetro. Presenti anche scanner per impronte digitali laterale e due slot per schede SIM.

Il prezzo di lancio di Honor Magic V3, nella versione con 12 GB di RAM è di circa 1.240 dollari. Il modello da 16/512 GB costa 1.378 dollari, mentre il prezzo per quello 16/1 TB è di 1.516 dollari. Si tratta, in ogni caso, dei prezzi disponibili in Cina: è probabile che al lancio globale assisteremo a un aumento.