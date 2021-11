Honor Magic Fold: debutto in Europa a breve?

Honor ha grossi piani ambiziosi nel mondo della telefonia mobile e sta facendo progressi in questo senso; sappiamo che, recentemente, è diventato il terzo marchio di device più grande in Cina, battendo importanti aziende come Xiaomi, tra le altre.

Honor: ecco cosa sappiamo del primo foldable dell'azienda

La società si sta ora preparando per lanciare il suo primo smartphone pieghevole e ora sembra che il dispositivo si chiamerà Magic Fold o Magic Wing. Sappiamo ciò perché la societò ha richiesto il marchio di questi due nomi in Europa.

È stato riferito che l'Honor Magic Fold sarà uno telefono pieghevole, ma il Magic Wing potrebbe essere uno smartphone pieghevole o addirittura un laptop. Ci aspettiamo di conoscere maggiori dettagli relativi a questo prodotto nelle prossime settimane.

Sulla base delle informazioni emerse finora in rete, il primo terminale foldable dell'ex sub brand di Huawei acquisterà il suo display da BOE e Visionox. Si dice anche che il dispositivo avrà un design pieghevole simile a quello del Galaxy Z Fold2 di Samsung.

Alcuni rapporti hanno affermato che presenterà un pannello pieghevole interno da 8 pollici e un display esterno da 6,5 pollici. Ci sono anche diverse segnalazioni sul fatto che la società si sta preparando a lanciare un pieghevole chiamato Honor Magic X, simile al Mate X2 di Huawei in termini estetici.

La società cinese ha continuato a crescere rapidamente dopo essere diventata un marchio indipendente separandosi da Huawei lo scorso anno e ora si sta concentrando sul ristabilimento del suo posto e sulla ripresa delle operazioni nelle regioni al di fuori del suo paese d'origine, la Cina. Oltre a ciò, la compagnia ha anche un piano ambizioso per il dominio del mercato locale e si sta attualmente concentrando solo sui dispositivi premium.