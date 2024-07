HONOR Magic 6 Pro: risparmia 300 euro con l'offerta a tempo limitato

Se stai valutando l’acquisto di un nuovo top di gamma, ti segnaliamo l’offerta in corso sullo store ufficiale di HONOR del modello Magic 6 Pro, che nella configurazione 12 + 512 GB gode di uno sconto immediato di 300 euro. L’offerta limitata consente dunque di mettere le mani su uno dei migliori smartphone di quest’anno a soli 999,90 euro.

Inoltre è disponibile in bundle l’HONOR Pad 8, aggiungendo la cifra simbolica di 1,90 euro. E se l’importo da pagare ti spaventa, devi sapere che hai diritto alla richiesta di finanziamento a tasso zero in 24 rate con Agos.

HONOR Magic 6 Pro in offerta a 999,90 euro sul sito ufficiale

Acquistando il nuovo Magic 6 Pro di HONOR sullo store ufficiale della casa asiatica, oltre allo sconto immediato di 300 euro e del bundle in omaggio con il tablet Pad 8, si può usufruire di un ulteriore extra sconto del 5% in carrello iscrivendosi al sito ufficiale di HONOR. Il buono sconto viene rilasciato una volta conclusa l’attivazione del nuovo account.

Un ulteriore vantaggio di acquistare il top di gamma di HONOR sul sito honor.com è la possibilità di ricevere 2.000 punti effettuando l’accesso all’app My HONOR. Puoi usare 3 volte i tuoi punti per acquistare un prodotto della serie HONOR 200, tenendo in considerazione che 100 punti equivalgono a 1 euro.

Unendo insieme dunque il buono sconto del 5% più i 2.000 punti assegnati tramite l’app ufficiale, il risparmio complessivo è di 69,99 euro (rispettivamente 49,99 euro e 20 euro).

L’offerta in corso su HONOR Magic 6 Pro è disponibile su questa pagina dello store ufficiale di HONOR. Ti ricordiamo che, volendo, puoi richiedere anche il finanziamento in 24 rate a interessi zero con Agos, in modo da diluire la spesa in due anni con rate da 41,66 euro al mese.