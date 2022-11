Honor Magic 5 Series: tutte le specifiche rivelate

In queste ore sono trapelate le prime informazioni complete relative ai nuovissimi Honor Magic 5, Magic 5 Pro, Magic 5 Prestige Edition. Scopriamo tutti i dettagli, prezzi di vendita compresi.

Pochi giorni or sono abbiamo scoperto che i flaghship della serie Honor Magic 5 sarebbero arrivati con lo Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca. Non di meno, sappiamo che i dispositivi arriveranno non prima di marzo/aprile 2023. Il debutto è ancora lontano, ma i leaks hanno già iniziato a trapelare sul web. Su Weibo infatti, è emersa la scheda tecniche che fa riferimento a tutti i device della gamma 2023 dei top di gamma di Honor.

Honor Magic 5: le presunte caratteristiche tecniche

In primo luogo si parla del pannello di bordo di queste ammiraglie; dovrebbe essere uno schermo OLED LTPO da 6,8 pollici con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, frequenza di campionamento al tocco di 480 Hz, supporto all’HDR10+, 1100 nits di luminosità e la skin di bordo dovrebbe essere la Magic UI 7.0 basata su Android 13. Ci sarà la batteria da 5000 mAh con fast charge da 66W per il modello base ma si salirà a 100W per la cablata e 50W per la wireless sui prodotti più costosi. Il processore sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 con RAM di tipo LPDDR5X e memorie UFS 5.0.

Sul fronte fotografico troveremo una selfiecam Sony IMX688 da 13 Mpx su tutti i modelli ma le ottiche principali saranno di Sony o di Omnivision. Quasi tutte avranno l’OIS al seguito e il ToF oltre al sensore anti-sfarfallio. Il fingerprint ci sarà su tutti i prodotti e sarà sotto il pannello ma non mancherà lo sblocco con il volto 3D, il WiFI 7, il 5G, l’USB 3.1, la certificazione IP68 e IP54. Curiosamente, non mancherà neppure il motore lineare sull’asse X.

I prezzi partiranno da 699 yuan per Honor Magic 5 da 8+256 GB a salire per il Prestige Edition da 7999 yuan, ovvero 1113 dollari per la configurazione 12+512 GB.

Intanto vi consigliamo Honor Magic 4 Lite a soli 279,90€ ma con il coupon da 40€ che si applica al checkout, si può portare a casa il dispositivo a soli 239,90€.

