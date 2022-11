Honor Magic 5: sarà un flagship potentissimo

Fra pochissimi giorni Qualcomm toglierà i veli al nuovo processore di punta per dispositivi premium Android. Si chiamerà Snapdragon 8 Gen 2 e verrà svelato durante lo Snapdragon Summit che va dal 14 al 17 di questo mese. I produttori di telefoni sono in pole position per lanciare le loro ammiraglie e si dice che tutti quanti sveleranno in anticipo i propri flagship. Pensiamo a Xiaomi e Motorola che hanno già pronti i dispositivi, ma anche Vivo, OnePlus, Samsung e Honor. A tal proposito, oggi apprendiamo nuove informazioni in merito alla futura line-up Magic 5 del costruttore cinese.

Honor Magic 5: le presunte caratteristiche

Come ha già detto un tipster su Weibo, Honor Magic 5 presenterà funzionalità davvero eccellenti. Per esempio, ci aspettiamo uno schermo flessibile da 6,8 pollici con una tecnologia speciale per proteggere gli occhi dalle emissioni di luce blu, ma ancora. Non mancherà certamente un sensore principale da 50 Megapixel con AI-ISP e modalità AON al seguito per ottenere un funzionamento della camera anche a bassissima potenza. Si potrà perfino sbloccare il telefono con il volto, controllarlo con gestures particolari e molto altro ancora.

Mentre Xiaomi 13 e 13 Pro, Motorola Moto X40 e gli altri arriveranno fra novembre e dicembre, il device di Honor verrà annunciato nel corso del primo trimestre dell’anno. Presenterà sicuramente il processore Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, anche se ipotizziamo l’arrivo di un modello con Dimensity 9200, il chip di punta di MediaTek.

Le altre caratteristiche includono la certificazione IP68, la ricarica cablata da 100W, la wireless charging da 50W, un display con refresh rate elevatissimo e skin MagicOS 7.0 con Android 13 sotto la scocca.

Come ribadito più volte in questo articolo, non aspettatevi i device prima di febbraio/marzo 2023, visto che i precedenti Magic 4 sono arrivati all’inizio della primavera scorsa. Tutto è da decidere, restate connessi con noi per ulteriori dettagli sui prodotti di casa Honor… e non solo. Intanto, se volete fare un buon affare su Amazon, vi segnaliamo Honor Magic 4 Lite a soli 279,90€ ma c’è un coupon di 40€ attivabile al check-out. In pratica il mediogamma vi costerà solo 239,90€ con spese di spedizione incluse nel costo del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.