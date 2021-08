Honor stuzzica la fantasia dei suoi fan suggerendo che i nuovi flagship appartenenti alla serie Magic 3 disporranno della resistenza all'acqua e alle cadute. A mostrarci ciò sono dei video che sono emersi sull'account ufficiale del marchio su Weibo.

Honor Magic 3: cosa sappiamo finora?

Mentre Honor si sta preparando per il lancio del 12 agosto della serie Magic 3, la società ha appena condiviso un altro teaser per la prossima gamma di prodotti premium in arrivo. In un nuovo video, il brand ha spoilerato le capacità di resistenza all'acqua e alle cadute degli smartphone di punta con Snapdragon 888+.

Il video è stato condiviso sull'account Weibo ufficiale dell'azienda, un sito Web di microblogging cinese, all'inizio di stamane 5 agosto 2021. Purtroppo non è possibile condividerne il video, ma dal teaser si nota il flagship cadere dall'atmosfera di Marte sulla superficie e atterrare su uno dei suoi angoli senza alcun danno. In altre parole, il produttore di smartphone cinese ci sta dicendo che il telefono avrà la certificazione IP per la resistenza agli urti e alle cadute. Non sarà un rugged phone, però sarà costruito in una maniera ottimale e durevole.

Al momento, il brand deve ancora specificare quale sia il grado di certificazione IP del device; oltre all'indiscrezione appena condivisa, sappiamo poco e niente. Allo stesso modo, all'inizio di questa settimana, Honor aveva anche suggerito che i telefoni della serie sarebbero stati resistenti all'acqua. Nel “vecchio” video teaser trapelato all'inizio della settimana, si vede il device cadere in acqua mentre riproduce un video. Questo significa che l'azienda ha compiuto notevoli progressi nell'ambito dell'impermeabilizzazione del device stesso.

Queste sono tutte le informazioni che dobbiamo fornire al momento. Quindi restate connessi per ulteriori informazioni poiché vi parleremo delle future novità non appena saranno disponibili il prossimo 12 agosto.

