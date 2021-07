Honor ha appena condiviso un nuovo teaser, che rivela un dettaglio alquanto interessante sulla sua prossima serie di smartphone Magic 3.

Magic 3 punterà sull'ottica

Il teaser diffuso dall'ex sub-brand di Huawei – ora diventato completamente indipendente – ci offre un assaggio di quello che sarà il ricco modulo della fotocamera posteriore dell'atteso Honor Magic 3: come potete osservare di seguito, il telefono presenterà più di un obiettivo principale.

Inoltre, il poster suggerisce che le capacità fotografiche della gamma saranno notevolmente migliori rispetto al passato; in precedenza, a confermare questa dichiarazione, il brand aveva anche mostrato che il lato anteriore dello smartphone avrebbe ospitato una doppia selfie-camera . D'altra parte, alcuni recenti leak avevano anche svelato alcune informazioni riguardanti il ​​modulo posteriore del Magic 3 Pro: la variante di fascia alta dell'attesa serie, con molta probabilità, sfoggerà un sensore da 48 megapixel insieme al supporto per lo zoom 100x.

Ma non è finita, dato che secondo le ultime indiscrezioni trapelate in Rete, sembra che l'Honor Magic 3 Pro+ disporrà di una nuova tecnologia per la scansione del volto 3D. In buona sostanza, il terminale potrebbe presentare un sistema di riconoscimento facciale attraverso un sensore complementare. Al momento, è anche emerso che questo modello avrà sotto il cofano il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 888+ e potrebbe anche essere dotato del supporto per la ricarica rapida cablata da 100 W e della wireless fast charge da 50 W.

Per chi non lo ricordasse, la serie di smartphone Magic 3 sarà presentata ufficialmente il 12 agosto 2021, contrassegnata dallo slogan “BeyondEpic”.

