L'Honor Magic3 in arrivo è praticamente un Huawei Mate 40 Pro con processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus inserito sotto la scocca.

Honor Magic3: il design e le specifiche tecniche

Qualche giorno fa, un leaker ha rivelato che la serie in arrivo in casa Honor, la futura gamma di flagship Magic3, disporrà di quattro modelli. Accanto al nome di questi dispositivi, il leaker ha menzionato le somiglianze tra i prossimi telefoni e la serie Mate 40 di Huawei. Ora, le specifiche del dispositivo sono emerse online e affermano che il telefono è molto simile all'ultimo top di gamma del colosso di Ren Zhengfei.

Le specifiche del telefono pubblicate su Twitter da Yash Raj (@hereYashRaj), rivelano che il Magic3 avrà un display AMOLED QHD+ (2772 x 1344) da 6,76 pollici. Lo schermo sarà fornito da BOE e avrà una fotocamera a forma di pillola nell'angolo in alto a sinistra così da contenere due fotocamere frontali. Il pannello presenterà anche una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il supporto all'HDR10+ e la protezione Gorilla Glass Victus.

– 4500mAh battery

– 66W fast charger

– 50W fast charger

– 8GB+128GB/256GB

– 12GB+256GB/512GB

– UFS 3.1

– NFC#HONORMagic3Series — Yash Raj Chaudhary #HuaweiP50Series (@hereYashRaj) July 18, 2021

Come già sappiamo, Magic3 sarà alimentato dallo Snapdragon 888 Plus e sarà disponibile in quattro configurazioni: 8 GB di RAM + 128 GB, 8 GB di RAM + 256 GB, 12 GB di RAM + 256 GB e 12 GB di RAM + 512 GB. Sfortunatamente, non sono state rivelate le specifiche della fotocamera, ma dalle immagini allegate possiamo vedere che ci saranno quattro sensori sul retro del telefono. Inoltre, sarà il primo dispositivo al mondo a venir rilasciato con l'ultima iterazione del SoC di Qualcomm.

Honor commercializzerà il telefono con una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida cablata da 66 W e la ricarica wireless rapida da 50 W. Eseguirà Android 11 out of the box con la nuova Magic UI 5.0 e avrà il supporto ai Google Mobile Services (GMS).

