È risaputo che il marchio Honor è stato venduto da Huawei ad una consociata di realtà cinesi. Non parliamo di quanto l'azienda sia indipendente dalla casa madre e di quanto la vendita sia stata davvero una vendita e non una trovata commerciale. Quello che è importante sapere è che il brand è tornato sul mercato come un protagonista a tutti gli effetti ed ha potuto rinnovare la sua partnership con Qualcomm e Google.

Honor Magic 3: le sue specifiche (RUMOR)

L'azienda si prepara ora ad annunciare la serie di punta Magic 3, che pare che possa riservare diverse sorprese. Una di queste riguarda l'unità flash UFS 3.1 di Micron. Questa dovrebbe essere una versione migliorata della memoria flash ad alte prestazioni e l'Honor Magic 3 sarà il primo dispositivo ad ottenerla.

La NAND Flash di Micron è una soluzione UFS 3.1 a 176 strati che offre velocità di scrittura sequenziale fino al 75% più veloci e letture casuali più veloci del 70% rispetto al chip precedente. I vantaggi del microcircuito includono anche un'elevata velocità di download, che raggiunge i 1500 MB/s e può scaricare un video 4K di 10 minuti in soli 0,7 secondi (a condizione che la dimensione del file sia 1 GB) e 2 ore di film 4K in 9,6 secondi .

UFS 3.1 di Micron promette un'esperienza mobile più fluida con una latenza di risposta ridotta di circa il 10% rispetto alla memoria flash della generazione precedente. Memorizza anche il doppio dei file condivisi in una dimensione compatta. La serie include unità con una capacità di 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Alla fine di agosto, gli sviluppatori di AnTuTu dovranno apportare modifiche alla classifica degli smartphone Android più potenti. Un nuovo leader dovrebbe salire al trono e il Magic 3 potrebbe diventarlo a tutti gli effetti. Questo telefono ha tutte le carte in tavola per superare i concorrenti. Non di meno, disporrà del chipset Qualcomm Snapdragon 888+.

Secondo i risultati dei test benchmark, il device è stato in grado di ottenere 3806 punti nel test multi-core e 1215 nel test single-core. Di conseguenza, ha superato il Black Shark 4 Pro e lo Xiaomi Mi 11 Ultra, entrambi basati sullo Snapdragon 888 standard, di quasi 100 punti.

La presentazione della serie Honor 30 è prevista per il 12 agosto. Il modello base della linea offrirà un display AMOLED di BOE con una diagonale di 6,76 pollici con una risoluzione di 2772×1344 pixel con un refresh rate di 120 Hz, 8/12 GB di RAM, una chiavetta USB da 128/256/512 GB, batteria da 4500 mAh e ricarica rapida da 66 watt. Lo smartphone eseguirà Android 11 con Magic UI 5.0 e vanterà i servizi Google.

Honor Magic 3 Pro si distinguerà per la ricarica cablata da 100 W e il supporto per la ricarica wireless da 50 W e per la camera da 100 Mpx.

