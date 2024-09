Honor lancia i nuovi MagicPad 2, MagicBook Art 14 e Watch 5

Oltre all’attesissimo smartphone pieghevole Honor Magic V3, di cui trovate già online il nostro articolo dedicato, l’azienda ha presentato oggi il laptop MagicBook Art 14, il tablet MagicPad 2 ed anche il nuovissimo Watch5.

Honor MagicBook Art 14 è un laptop innovativo, ultraleggero e sottile: pesa circa 1 kg e vanta uno spessore di soli 10 mm, grazie alla struttura Topology Lightweight ed a materiali premium come la lega di magnesio e la tastiera in titanio. Il display FullView Touch da 14,6 pollici offre una risoluzione di 3,1K ed un rapporto schermo/corpo del 97%, garantendo un’esperienza visiva impeccabile. Alimentato dal processore Intel Core Ultra 7 155H, raggiunge fino a 4,8 GHz gestendo attività impegnative e multitasking con la massima efficienza energetica.

Il laptop integra tecnologie avanzate per la protezione degli occhi ed offre un audio spaziale migliorato dall’intelligenza artificiale. Gli utenti avranno accesso a tutte le funzioni avanzate di OS Turbo 3.0 e Copilot, inoltre con le porte Thunderbolt 4, USB-C, HDMI ed una batteria da 60Wh, Honor MagicBook Art 14 è progettato per un’esperienza d’uso potente, versatile e duratura.

Come detto, l’azienda ha dato spazio anche ad Honor MagicPad 2, un tablet all’avanguardia caratterizzato da un design ultrasottile di soli 5,8 mm ed un peso di 555 g: ideale per l’uso in movimento. Il display Honor Eye Comfort da 12,3 pollici con una frequenza d’aggiornamento di 144 Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e di alta qualità. Il tablet è certificato TÜV per la protezione degli occhi e l’esperienza audio è altrettanto eccellente, con certificazione IMAX-Enhanced e tecnologia Honor Spatial Audio.

Sotto il cofano, il MagicPad 2 è alimentato dal potente Snapdragon 8s Gen3, mentre la batteria da 10.050 mAh, con ricarica rapida a 66 W, assicura lunga durata in fase di utilizzo. Il tablet è dotato di MagicOS 8.0, che offre funzioni AI avanzate per migliorare la produttività, come Magic Portal, Voice to Text e riconoscimento delle formule matematiche.

Abbiamo infine Honor Watch 5, un perfetto mix di tecnologia avanzata e design elegante: pesa solamente 35 g ed è spesso appena 11 mm per essere estremamente confortevole anche dopo un uso prolungato. Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED a colori da 1,85 pollici con risoluzione di 450×390 pixel e 322 PPI, offrendo un’esperienza visiva convincente ed un funzionamento touch completo.

La batteria al silicio-carbonio da 480 mAh garantisce un’autonomia eccezionale di 15 giorni, grazie alla gestione intelligente dell’energia tramite Turbo X. L’orologio monitora parametri essenziali come frequenza cardiaca e livelli di SpO2, rivelandosi un valido supporto per il benessere dell’utente. Inoltre, il sistema di posizionamento AccuTrack migliora significativamente la precisione del GPS, rendendo il rilevamento delle attività più accurato ed affidabile.

Prezzi e disponibilità

Honor Magicbook Art 14 sarà disponibile nei colori Emerald Green, Starry Grey e White (prezzo non ancora comunicato).

Honor MagicPad 2 potrà essere acquistato con prezzi a partire da 599,90 euro e in due opzioni di colore, ossia Moonlight White e Black.

Honor Watch 5 sarà disponibile nei colori Black, Gold e Green (prezzo non ancora comunicato).