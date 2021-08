Honor Earbuds 2 Lite verranno lanciati nel mercati internazionzali. Prima di pensare che si tratti di un prodotto nuovo, facciamo tutti un passo indietro.

Honor Earbuds 2 Lite: cosa sappiamo?

Le cuffie in questione non sono altro che le Honor Earbuds 2 SE presentate insieme alla line-up Honor 50 a giugno scorso. Il nuovo nome è relativo alla versione per il mercato globale che è appena stata annunciata.

Gli auricolari Earbuds 2 Lite imitano il design degli Apple AirPods Pro. Sono disponibili in due colorazioni: Glacier White e Midnight Black.

I boccioli pesano circa 5,5 g ciascuno e sfoggiano driver personalizzati da 10 mm. Sono inoltre dotati di due microfoni MEMS ciascuno e godono di ENC (cancellazione del rumore ambientale), ANC (cancellazione del rumore attiva) e modalità ambientale (il marchio la chiama “Modalità consapevolezza”). Le dimensioni sono le seguenti: la custodia di ricarica misura 45,5 mm x 61,2 mm x 25,35 mm di dimensioni e pesa circa 41 g.

Come qualsiasi altro auricolare sul mercato, anche questi dispongono di controlli mediante gestures. Si abbinano perfettamente anche agli smartphone Honor e utilizzano il Bluetooth 5.2 per la connessione. C'è anche il supporto per una modalità di gioco a bassa latenza e il rilevamento intelligente dell'usura, nonché il cambio di canale.

I boccioli sono supportati da una batteria da 55 mAh ciascuno, mentre la custodia di ricarica è dotata di una batteria da 410 mAh. Il case si ricarica completamente in circa 1 ora e mezza, ed è capace di offrire 4 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica.

Honor suggerisce che, complessivamente, gli auricolari avranno un'autonomia di 32 ore con ANC disabilitato. Per quanto riguarda le gemme, sono pubblicizzate per durare 10 ore senza ANC.

Prezzo e disponibilità

Gli Earbuds 2 Lite hanno un prezzo di 69,90 euro in Europa. Saranno disponibili per l'acquisto nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Finlandia dal 7 agosto. I clienti interessati possono comprarli dal sito Web ufficiale dell'azienda.

Honor

Wearable