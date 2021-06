Gli Honor Earbuds 2 SE sono dotati di funzionalità ANC, godono del supporto alla ricarica rapida e hanno una durata della batteria di 32 ore. Non di meno, con una carica di 10 minuti si potranno avere fino a 4 ore di riproduzione continua.

Honor Earbuds 2 SE: le specifiche tecniche

Oltre alla serie Honor 50, il produttore cinese ha annunciato anche un nuovo paio di auricolari TWS chiamati Earbuds 2 SE. Le cuffie in-ear hanno l'ANC e un'autonomia della batteria che permette loro di durare ben più di un giorno.

Gli auricolari hanno un design dello stelo e punte in silicone che trattengono i suoni. Hanno una finitura lucida e sono disponibili nelle varianti di colore Magic Night Black e Iceland White con una scatola rettangolare abbinata.

Honor ha aggiunto la cancellazione attiva del rumore (ANC) in modo che gli utenti possano godersi un'esperienza audio ininterrotta. Come molte cuffie con ANC, Honor Earbuds 2 SE ha anche una modalità di trasparenza che si può attivare e che consente di ascoltare i suoni intorno senza dover togliere le cuffie TWS. Questo è utile quando si ha una conversazione; c'è anche la riduzione del rumore delle chiamate con doppio microfono AI che utilizza la tecnologia beamforming per ridurre gli elementi disturbanti come il rumore del vento quando si effettuano chiamate.

Possono essere utilizzati come microfoni durante la registrazione di un vlog con il telefono: Honor dice che in questo modo si otterrà un risultato migliore. C'è anche una modalità di gioco a bassa latenza che è compatibile solo con i dispositivi che eseguono Magic UI 4.0 e versioni successive.

Il funzionamento delle cuffie avviene tramite controlli touch capacitivi integrati nello stelo di ciascun auricolare. Un doppio tocco sull'auricolare sinistro o destro riprodurrà/metterà in pausa la riproduzione e accetterà/termina una chiamata. Una pressione prolungata su uno degli auricolari attiverà o disattiverà la modalità ANC e trasparenza.

Honor afferma che le cuffiw hanno anche il rilevamento dell'usura e il rilevamento intelligente delle scene. Gli utenti potranno poi configurare gli auricolari tramite l'app Honor Smart Life.

Si dice che la durata della batteria degli auricolari possa fornire fino a 10 ore di riproduzione con ANC disattivato e che possa arrivare fino a 32 ore con la custodia. Supporta anche la ricarica rapida tramite una porta USB-C. Non sappiamo nulla dell'eventuale distribuzione sul suolo europeo; aspetteremo un comunicato da parte dell'azienda.

