Honor, la società che si è separata da Huawei lo scorso anno in un marchio indipendente, ha annunciato oggi l'espansione della sua partnership strategica con Microsoft. Entrambe le aziende lavoreranno insieme per sviluppare soluzioni legate all'intelligenza artificiale, prodotti innovativi e per creare piani tecnologici lungimiranti.

Honor e Microsoft insieme: AI, nuovi prodotti e non solo

L'azienda cinese afferma che l'obiettivo è quello di supportare la strategia “1+8+N” di Honor in tutto il mondo. Oltre a questo, il marchio cinese ha annunciato anche l'arrivo dell'Honor MagicBook V 14, uno dei primi laptop al mondo ad avere al suo interno Windows 11.

Honor ha introdotto precedentemente la strategia “1+8+N” al fine di sviluppare prodotti AI e smartphone di punta. Nel frattempo, ha realizzato altri prodotti smart come notebook, schermi intelligenti, tablet, wearable, cuffie TW Stereo e router.

La società integrerà il cloud computing e la tecnologia AI di Microsoft nei suoi prodotti e servizi come l'assistente intelligente YOYO, gli strumenti di collaborazione, l'assistente di viaggio AI, le utility e i servizi di traduzione online/offline.

La casa di Redmond è stata una fra le prime aziende fornitrici che ha collaborato con il marchio dopo l'indipendenza da Huawei. Ricordiamo che il brand asiatico ha utilizzato Windows 10 come sistema operativo globale ufficiale per i suoi computer.

Ora, il MagicBook V 14 sarà lanciato ufficialmente in occasione dell'evento di lancio del prodotto Honor Smart Life previsto per il 26 settembre. La società ha anche affermato di essere in grado di massimizzare il potenziale di Windows 11 con le sue capacità avanzate di integrazione software e hardware.

Insomma: ci troviamo di fronte ad una partnership storica. La stretta di mano fra i due dirigenti c'è, i servizi e le piattaforme pure, i prodotti non mancano: non resta che vedere cosa presenteranno nel prossimo futuro.

